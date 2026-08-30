De quedar libre en Morón a entrenarse con el Manchester City: la historia del argentino que sorprendió a todos

Desde muy chicos, muchos jóvenes que juegan al fútbol sueñan con llegar a Primera División, aunque el camino hacia ese objetivo suele estar marcado por obstáculos, frustraciones y decisiones difíciles. Mateo Gómez, un arquero de apenas 18 años, conoce bien esa realidad: a fines de 2025 quedó libre de Deportivo Morón, el club que sentía como su segunda casa, y llegó a pensar seriamente en abandonar el fútbol.

Lo que parecía el final de su sueño terminó convirtiéndose en el comienzo de una historia inesperada. Meses después de quedar libre, Mateo fue seleccionado para viajar a Inglaterra y entrenarse en las instalaciones del Manchester City, una oportunidad que cambió por completo su perspectiva.

Todo comenzó cuando su mamá, al verlo golpeado por la salida de Morón, decidió buscar nuevas alternativas para que pudiera continuar con su carrera. Así fue como encontró un campus del Manchester City en Pilar, donde jóvenes futbolistas tienen la posibilidad de entrenarse durante varios días bajo una metodología vinculada al club inglés.

Mateo decidió asistir sin demasiadas expectativas. Quería despejarse y volver a disfrutar del fútbol después del duro golpe que había recibido.

“En Morón me dejaron libre por la altura. Era mi segunda casa y fue un golpe muy duro. Me acuerdo que llamé a mi mamá llorando y quise dejar todo”, recordó el joven arquero.

Sin embargo, su mamá insistió para que participara del campus. “No quería saber nada, pero ella me dijo que ya me habían becado y anotado. Fui para despejar y después me gustó. Fui disfrutando con el paso de los días”, contó.

Un largo viaje para cumplir su sueño

El esfuerzo de Mateo para llegar al campus también fue parte de la historia. Durante esos días debía realizar un extenso recorrido desde su casa hasta Pilar.

“El campus era en Pilar, entraba a las 13 y yo salía de casa a las 8:30 para llegar a horario. Tomaba un colectivo hasta Ituzaingó, de ahí un tren a Moreno, otro colectivo hasta Pilar y, ya en Pilar, otro colectivo que me dejaba en la autopista. Cruzaba un puente y caminaba otros diez minutos”, relató.

Después de cuatro jornadas de entrenamiento llegó una noticia que no esperaba. Los entrenadores le comunicaron que había sido seleccionado para viajar a Inglaterra el próximo 8 de septiembre y entrenarse en las instalaciones del Manchester City.

“No lo esperaba para nada. Yo no fui para que me seleccionaran, sino para disfrutar y sacarme la tristeza que tenía encima. Fue una emoción muy linda”, aseguró.

La noticia significó un enorme impulso para Mateo, que decidió volver a intentarlo en el fútbol después de haber pensado en dejarlo. Poco tiempo después se presentó a una prueba en Midland, club en el que ya había jugado entre los 10 y los 12 años, y consiguió un lugar en la institución.

Actualmente juega en la Quinta División y asegura sentirse cómodo, aunque la experiencia que tendrá en Inglaterra representa una oportunidad única.

El desafío de conseguir los 4000 dólares

Una vez confirmada su convocatoria para viajar al Reino Unido, Mateo se encontró con un nuevo obstáculo: necesitaba reunir 4000 dólares para poder concretar el viaje.

Durante los primeros meses, su familia realizó distintos aportes para ayudarlo. Sin embargo, en mayo su padre perdió el trabajo y la situación económica hizo imposible continuar con ese apoyo.

Fue entonces cuando el joven decidió buscar alternativas por sus propios medios y comenzó a contar su historia en las redes sociales.

“Fue ahí cuando me empecé a mover. Me mostraba en redes sociales y le escribí a varios influencers y marcas para que me ayudaran. En uno de los primeros videos dejé mi alias y recibí un montón de donaciones. Con eso pude juntar la plata para pagar la seña del viaje”, explicó.

Mateo también organizó torneos de penales, realizó distintos desafíos en redes sociales y contactó a creadores de contenido para intentar conseguir el dinero que necesitaba.

Uno de los que se sumó a su causa fue Arquero Sin Guantes, con quien grabó dos videos que ayudaron a difundir su historia.

Cuando llegó el último día para completar el pago del viaje, al arquero todavía le faltaba una parte del dinero y llegó a pensar que su oportunidad de viajar a Inglaterra podía quedar trunca.

Pero apareció una ayuda inesperada. Team Balanza, un equipo amateur integrado por streamers y distintas personalidades de Internet, se comunicó con él y decidió cubrir el dinero que le faltaba para poder concretar el viaje.

El mensaje de Gerónimo Rulli que nunca olvidará

La historia de Mateo también llegó a jugadores profesionales. Uno de ellos fue Gerónimo Rulli, arquero de la Selección Argentina y uno de sus grandes referentes.

El joven contó la emoción que sintió cuando descubrió que Rulli había comentado una de sus publicaciones.

“Me acuerdo que me desperté y tenía un montón de mensajes. Entré a Instagram y vi que tenía un comentario suyo. Me levanté de la cama y desperté a mi mamá completamente emocionado”, relató.

Rulli no es el único arquero que inspira a Mateo. Durante su infancia también siguió de cerca a José Luis Chilavert, mientras que en la actualidad mira y analiza especialmente al arquero argentino.

“En la vida, mi mamá, mi papá y mis hermanos. Futbolísticamente, de chico veía muchos videos de José Luis Chilavert y de grande sigo mucho a Rulli”, contó.

La cuenta regresiva para viajar a Inglaterra

Con el viaje cada vez más cerca, Mateo intenta disfrutar de todo lo que está viviendo y aprender de una experiencia que hasta hace pocos meses parecía imposible.

“Mi expectativa es disfrutar todo lo que me toque vivir, aprovechar la oportunidad y llevarme enseñanzas”, aseguró sobre su viaje al Manchester City.

Para el arquero, todo lo ocurrido durante el último año también significó una enseñanza personal. El momento en el que quedó libre de Morón lo llevó a pensar en abandonar el fútbol, pero la posibilidad de viajar a Inglaterra volvió a encender su ilusión.

“Todo el esfuerzo y el trabajo que hice para dedicarme al fútbol, y en el último tiempo el movimiento que hubo para que pueda viajar, me hicieron ver que todo el sacrificio valió la pena”, reflexionó.

A pesar de la enorme oportunidad que tiene por delante, Mateo no pierde de vista su presente. Está cómodo en Midland, donde actualmente juega en Quinta División, y quiere continuar allí.

“Estoy muy cómodo en Midland, actualmente juego en la Quinta División y quiero seguir ahí. De todas maneras, no le cierro la puerta a ninguna oportunidad que se me presente. Con trabajo y humildad, se puede llegar a cualquier lado”, concluyó.