Cosentino, la heroína de Las Leonas campeonas del mundo

Las Leonas volvieron a hacer historia y se consagraron campeonas del mundo este sábado tras vencer a Países Bajos en una dramática definición por shoot out. Después del 1-1 durante el tiempo reglamentario, Argentina se impuso 3-1 en los penales australianos y conquistó el tercer Mundial de su historia.

En una final cargada de tensión, una de las grandes responsables del festejo argentino fue Cristina Cosentino. La arquera, conocida popularmente como “La China”, volvió a demostrar por qué es una de las piezas fundamentales del seleccionado nacional y tuvo una actuación decisiva tanto durante el partido como en la definición.

Con apenas 28 años, Cosentino se convirtió en una de las grandes figuras de la consagración argentina. Su seguridad bajo los tres palos y su capacidad para responder en momentos de máxima presión fueron determinantes para que Las Leonas pudieran superar a las neerlandesas.

Cristina Cosentino, el corazón de Las Leonas

Cosentino no solo aportó atajadas importantes durante los 60 minutos. En la definición por shoot out volvió a aparecer en toda su dimensión.

En los llamados “penales australianos”, cada jugadora dispone de ocho segundos para enfrentar mano a mano a la arquera rival. En ese contexto, la experiencia y la concentración resultan fundamentales.

Y allí apareció nuevamente La China.

La arquera argentina se mostró implacable y fue una de las grandes responsables de que Las Leonas pudieran imponerse 3-1 en la definición, levantando finalmente el trofeo en territorio neerlandés.

La consagración representó además el título mundial más importante de la carrera de Cosentino, que viene construyendo desde hace años una trayectoria marcada por grandes actuaciones con la camiseta argentina.

De delantera a arquera: el comienzo de una historia particular

Cristina Cosentino nació el 22 de diciembre de 1997 en Buenos Aires y comenzó a jugar al hockey desde muy pequeña en Belgrano Athletic Club.

En sus primeros pasos dentro del deporte, curiosamente, ocupaba la posición de delantera. Sin embargo, poco tiempo después pasó a jugar como arquera y encontró en el arco el lugar en el que terminaría desarrollando toda su carrera.

Después de sus primeros años en Belgrano, en 2016 llegó a Banco Nación, club con el que rápidamente consiguió resultados importantes.

Dos años después de su llegada, Cosentino fue protagonista de una conquista histórica: Banco Nación se consagró campeón del Torneo Metropolitano en 2018, poniendo fin a una espera de 45 años sin títulos para la institución.

El salto a Las Leonas

Su buen rendimiento a nivel de clubes le permitió comenzar a formar parte de los seleccionados nacionales juveniles y, posteriormente, dar el salto al equipo mayor.

En 2018 recibió su primera convocatoria a Las Leonas, aunque su debut oficial con la selección se produjo en 2019 frente a Australia.

Aquel estreno ya tuvo un detalle que marcaría parte de su trayectoria: Cosentino tuvo una destacada actuación en una definición por penales y comenzó a demostrar su capacidad para afrontar situaciones de máxima tensión.

Con el paso de los años, la arquera fue ganando protagonismo y se transformó en una pieza importante dentro del seleccionado argentino.

España y una carrera que siguió creciendo

En 2022, Cosentino tomó una decisión importante para su carrera y emigró a España para continuar su trayectoria profesional en UD Taburiente, de las Islas Canarias.

La experiencia en el hockey europeo le permitió seguir desarrollándose y sumar competencia internacional, mientras mantenía su lugar dentro del seleccionado argentino.

Un año después llegaría otro momento importante con Las Leonas.

En 2023, Cosentino fue una de las figuras del equipo argentino que conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Ese título permitió además conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la cita olímpica, Argentina volvió a subir al podio. Las Leonas consiguieron la medalla de bronce tras vencer a Bélgica en la definición por penales, nuevamente con una actuación determinante de La China bajo los tres palos.

El Mundial que la consagró

Todo ese recorrido tuvo su premio máximo en 2026.

En el Mundial disputado en Países Bajos y Bélgica, Cosentino fue una de las piezas fundamentales de una Selección Argentina que logró llegar hasta la final y enfrentarse nuevamente con una de las grandes potencias históricas del hockey mundial.

El partido terminó 1-1 y el campeón debió definirse mediante shoot out.

Argentina se impuso 3-1 en los penales australianos, con Cosentino como una de las grandes protagonistas de la definición.

Así, Cristina “La China” Cosentino sumó el título más importante de su carrera y quedó definitivamente en la historia de Las Leonas.

A los 28 años, la arquera que comenzó jugando como delantera en Belgrano Athletic Club terminó siendo una de las grandes heroínas de una generación que volvió a poner a Argentina en lo más alto del hockey mundial.