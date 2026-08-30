Nati Jota recordó lo más tóxico que hizo cuando estuvo en pareja

Nati Jota habló sobre las actitudes tóxicas que tuvo en una relación y sorprendió con sus confesiones. La periodista fue invitada al streaming de Martín Cirio y se animó a contar algunas situaciones que protagonizó durante una relación de pareja, al reconocer que tuvo comportamientos que hoy considera equivocados.

“Yo hice muchas más de las que me hicieron”, admitió Nati al referirse a las actitudes que tuvo durante aquel vínculo.

Entre las situaciones que recordó, mencionó una relacionada con la ubicación de su entonces pareja. Según contó, había configurado el celular para recibir una alerta si su novio se alejaba de una zona determinada, ya que quería comprobar si cumplía con lo que le decía.

“Mi exnovio vivía lejos, entonces yo quería saber si él me decía ‘no salgo’ si era verdad”, explicó.

La periodista relató que, cuando su pareja le decía que sus amigos iban a salir pero que él se quedaría en su casa, ella activaba una función del teléfono para controlar sus movimientos.

“Yo me iba a dormir y él me decía ‘salen los pibes, pero yo no salgo’ y yo activaba ese cosito y, si él llegaba a salir, me llegaba la notificación”, contó.

La estrategia que utilizaba durante las peleas

Nati Jota también reveló otra conducta que tenía durante las discusiones. En esos momentos, contó que dejaba deliberadamente abierto WhatsApp para que su ex pudiera ver que ella había permanecido “en línea” durante toda la noche.

La intención, según explicó, era generar incertidumbre en su pareja y provocar una reacción.

“Quería que piense ‘¿con quién hablaba?’”, comentó.

Al recordar aquella etapa, la periodista reconoció que el vínculo había adquirido una dinámica poco saludable y asumió la responsabilidad por sus propias acciones.

“Yo reconozco que tuve una relación retóxica y estaba mal”, afirmó durante la charla.

Nati Jota reconoció sus errores

Lejos de justificar aquellas conductas, Nati aseguró que con el paso del tiempo pudo identificar qué cosas había hecho mal y aprender de esa experiencia.

La periodista sostuvo que no quiere repetir esos comportamientos en una futura relación y que intentará mantener una actitud diferente.

“Yo tengo tan en claro que hice las cosas mal que cuando tenga una nueva pareja voy a intentar ni asomarme a esas conductas”, aseguró.

De esta manera, Nati Jota compartió una experiencia personal y reconoció públicamente comportamientos que hoy identifica como tóxicos, en una reflexión sobre los celos, el control y las inseguridades dentro de una pareja.