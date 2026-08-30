Paulón acusó al Gobierno de intentar frenar el debate sobre el endeudamiento de las familias

Esteban Paulón acusó al Gobierno de intentar evitar una sesión especial sobre el sobreendeudamiento de las familias.

La oposición consiguió reunir 133 diputados para impulsar el tratamiento de los proyectos vinculados con la problemática.

El legislador cuestionó la convocatoria a comisiones y advirtió que podría utilizarse para debilitar el quórum de la sesión del 9 de septiembre.

Paulón sostuvo que muchas familias recurren a tarjetas, préstamos y billeteras virtuales para afrontar gastos cotidianos.

El diputado criticó el diagnóstico económico del Gobierno y cuestionó las prioridades políticas de Javier Milei.

Paulón llamó a la oposición a construir una alternativa política de cara a 2027 frente a lo que considera un Gobierno “desenfocado”.

El diputado nacional Esteban Paulón cuestionó con dureza la estrategia del Gobierno de Javier Milei frente al debate por el sobreendeudamiento de los hogares y acusó al oficialismo de intentar evitar una sesión especial en la Cámara de Diputados. El legislador sostuvo que la convocatoria a comisiones realizada para los días previos a la sesión del 9 de septiembre podría utilizarse para dilatar el tratamiento de los proyectos y debilitar el número necesario para abrir el recinto.

La discusión se produjo luego de que la oposición lograra reunir 133 diputados para impulsar el tratamiento de iniciativas vinculadas con la situación financiera de las familias. Para Paulón, esa cifra constituye una señal política relevante porque demuestra que distintos bloques pueden alcanzar acuerdos alrededor de una problemática que, según su diagnóstico, atraviesa a amplios sectores de la sociedad.

El legislador santafesino sostuvo que la convocatoria a una comisión sin un programa de trabajo definido podría convertirse en una herramienta para que algunos diputados que acompañaron el pedido de sesión especial decidan finalmente no concurrir al recinto.

El objetivo de la oposición es sostener la convocatoria para el 9 de septiembre y reunir nuevamente el quórum necesario. Paulón planteó que la discusión no debería quedar limitada a una instancia informativa, sino avanzar hacia un tratamiento legislativo capaz de generar respuestas concretas frente al crecimiento del endeudamiento.

Según su interpretación, el problema financiero de los hogares se encuentra en una etapa crítica y no puede ser desplazado de la agenda mediante decisiones parlamentarias destinadas a postergar el debate. El diputado sostuvo que cada vez más familias recurren al crédito para afrontar gastos básicos y llegar a fin de mes.

En ese punto, Paulón cuestionó también el diagnóstico económico que realiza el Gobierno. El legislador puso en duda la percepción oficial sobre la recuperación de los ingresos y sostuvo que existe una brecha entre los indicadores que exhibe la administración nacional y las dificultades que enfrentan los hogares en su vida cotidiana.

El uso creciente de tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento a través de billeteras virtuales aparece, según su análisis, como una de las principales estrategias utilizadas por las familias para compensar la pérdida de capacidad de consumo.

La situación afecta especialmente a sectores medios, que deben reorganizar permanentemente sus gastos para mantener el nivel de vida. Paulón describió ese proceso como una sucesión de recortes y ajustes destinados a cubrir las obligaciones más inmediatas.

El diputado consideró que esas estrategias se transformaron en una dinámica cotidiana para muchas familias y advirtió que el problema no puede evaluarse únicamente a partir de las variables macroeconómicas. A su entender, el Congreso debería incorporar a la discusión las consecuencias concretas que tienen los ingresos insuficientes, el aumento de los costos y el endeudamiento sobre los hogares.

Paulón también cuestionó las prioridades políticas del Gobierno y sostuvo que buena parte de la agenda oficial estaría concentrada en cuestiones alejadas de las preocupaciones de la ciudadanía. En particular, criticó el peso de las discusiones asociadas con la orientación ideológica del Poder Ejecutivo frente a problemas económicos y sociales que requieren respuestas inmediatas.

El legislador amplió sus críticas hacia el Presidente y cuestionó su estilo de comunicación política. Señaló como problemáticos los discursos confrontativos y las expresiones que, desde su perspectiva, contribuyen a profundizar la polarización y el enfrentamiento social.

En ese marco, planteó que determinadas conductas presidenciales no deberían convertirse en algo habitual dentro de la política argentina y reclamó una mayor responsabilidad institucional en el ejercicio del poder.

Finalmente, Paulón calificó como “desenfocado” al Gobierno y vinculó sus cuestionamientos con la necesidad de construir una alternativa política hacia 2027. Para el diputado, la oposición tiene la responsabilidad de articular una propuesta capaz de responder a las dificultades económicas y sociales que, según su diagnóstico, atraviesan actualmente a una parte importante de la población.

La disputa por el sobreendeudamiento familiar se transformó así en un nuevo capítulo de la pulseada parlamentaria entre el oficialismo y la oposición. La sesión prevista para septiembre será una prueba tanto para la capacidad de La Libertad Avanza de controlar los tiempos legislativos como para la posibilidad de los bloques opositores de sostener acuerdos más allá de las diferencias partidarias.