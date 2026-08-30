El BCRA difundió cinco claves para elegir un crédito en medio del aumento de la morosidad

El BCRA recomendó comparar diferentes alternativas antes de contratar un crédito y analizar su costo total.

El Costo Financiero Total permite conocer una referencia más completa porque incluye intereses, comisiones, seguros y otros cargos.

La tasa puede ser fija o variable y el consumidor debe conocer las condiciones bajo las cuales puede modificarse.

Un plazo más extenso reduce el valor de cada cuota, pero puede aumentar significativamente el costo final del préstamo.

El contrato debe detallar tasas, comisiones, formas de pago y consecuencias ante eventuales atrasos.

La morosidad de las familias permanece elevada, con especial deterioro en préstamos personales y tarjetas de crédito.

En medio de la discusión política y económica por el crecimiento de la morosidad entre las familias argentinas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió una serie de recomendaciones destinadas a quienes evalúan tomar un crédito bancario. El documento de educación financiera pone el foco en la necesidad de analizar el costo total del financiamiento antes de asumir una nueva deuda y llega en un contexto de elevada irregularidad en los préstamos destinados a los hogares.

La iniciativa adquiere particular relevancia luego de que el presidente Javier Milei planteara que los problemas vinculados con la mora y los incumplimientos deben resolverse entre privados. Mientras el Gobierno sostiene esa postura, el organismo monetario difundió herramientas para que los consumidores puedan evaluar con mayor precisión las condiciones de los préstamos disponibles.

El primer concepto destacado por el BCRA es que un préstamo personal implica asumir el compromiso de devolver el dinero recibido mediante cuotas y bajo condiciones previamente establecidas. Por esa razón, antes de contratarlo resulta necesario comparar las distintas alternativas y conocer cuánto terminará costando realmente la operación.

Uno de los principales indicadores que recomienda observar es el Costo Financiero Total (CFT). Esta variable permite tener una visión más completa del precio del crédito porque, además de contemplar la tasa de interés, incorpora otros gastos asociados, como comisiones, seguros y determinados cargos.

El organismo también aconseja no elegir un préstamo únicamente en función del valor de la cuota mensual. Una cuota más baja puede estar asociada a un plazo más extenso y, por lo tanto, terminar generando un costo final considerablemente mayor.

La tasa de interés constituye otro elemento central. Puede ser fija, cuando permanece sin modificaciones durante el período acordado, o variable, cuando puede cambiar de acuerdo con determinadas referencias establecidas en el contrato. Por eso, el BCRA recomienda conocer de antemano qué modalidad se aplicará y bajo qué circunstancias podría modificarse.

El plazo representa otro factor determinante. Extender la cantidad de cuotas permite reducir el desembolso mensual, pero generalmente incrementa el monto total que deberá devolver el tomador del crédito. El análisis debe contemplar, entonces, tanto la capacidad mensual de pago como el costo acumulado durante toda la operación.

Las comisiones también requieren atención. El BCRA aconseja revisar todos los cargos incluidos en el contrato y verificar cuáles corresponden efectivamente a servicios prestados. Entre las restricciones existentes se encuentran determinadas comisiones que las entidades financieras no pueden cobrar, como aquellas vinculadas con la cancelación anticipada de un crédito bajo determinadas condiciones.

La información contractual constituye otro punto destacado. Antes de firmar, el consumidor debe revisar las cláusulas relacionadas con tasas, comisiones, modalidades de pago y consecuencias de una eventual demora. El contrato establece los derechos y obligaciones tanto del cliente como de la entidad financiera.

El BCRA también explicó qué puede suceder cuando una persona solicita un préstamo y recibe una respuesta negativa. Entre las causas posibles aparecen ingresos considerados insuficientes, inconsistencias en la documentación presentada o antecedentes desfavorables registrados en la Central de Deudores del sistema financiero.

Ese registro permite consultar la situación crediticia mediante el CUIT o CUIL y conocer las deudas informadas, las entidades involucradas, los montos y la clasificación correspondiente. En caso de detectar información incorrecta o desactualizada, el reclamo debe realizarse ante la entidad que informó originalmente la deuda para solicitar su rectificación.

La publicación llega mientras la morosidad de los hogares continúa en niveles elevados. En junio, la irregularidad del conjunto de los préstamos bancarios destinados a particulares bajó levemente, del 7,7% al 7,6%, después de 19 meses consecutivos de aumento. Sin embargo, entre las familias el indicador permaneció en 12,8%.

Los préstamos personales muestran uno de los mayores niveles de deterioro. La irregularidad pasó del 15,9% en mayo al 16,3% en junio, alcanzando un nuevo máximo reciente. En las tarjetas de crédito también persiste la tensión financiera: el 12,6% de los usuarios no logró cubrir siquiera el pago mínimo de sus resúmenes.

El escenario explica la importancia que adquirió la advertencia sobre el CFT. La discusión sobre el costo del crédito había ganado fuerza luego de cuestionamientos oficiales a tasas consideradas excesivas, con casos que llegaron a niveles de varios cientos por ciento anual y costos todavía mayores en determinados productos ofrecidos por plataformas digitales.

En este contexto, la guía del BCRA busca que los consumidores no evalúen una deuda solamente por la cuota inicial, sino por el costo integral, las condiciones contractuales y su capacidad real de pago. La recomendación adquiere especial importancia en un escenario donde el crédito vuelve a ocupar un lugar central en las finanzas familiares, pero también aumentan las dificultades para cumplir con las obligaciones asumidas.