ARCA avanza sobre las billeteras virtuales: cómo funcionan los embargos y qué límites existen

ARCA puede solicitar embargos sobre fondos depositados en Mercado Pago y otras billeteras virtuales.

La medida requiere una orden judicial y la billetera actúa como ejecutora, sin decidir por cuenta propia el embargo.

Desde 2021, los procedimientos fiscales incorporaron expresamente el dinero electrónico depositado en cuentas identificadas mediante CVU.

Las billeteras virtuales no otorgan una protección especial frente a las ejecuciones fiscales y sus fondos pueden integrar el patrimonio embargable.

Los fondos correspondientes a haberes mantienen los límites de inembargabilidad establecidos por la normativa laboral.

La digitalización de las finanzas y los sistemas de información permiten a ARCA identificar con mayor facilidad los activos líquidos de los contribuyentes.

La expansión de las billeteras virtuales como medio habitual para cobrar, pagar y administrar dinero también modificó el escenario de las ejecuciones fiscales. En ese contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a utilizar con mayor frecuencia la información disponible sobre cuentas digitales para impulsar embargos sobre fondos de contribuyentes que mantienen deudas tributarias.

El mecanismo alcanza a plataformas como Mercado Pago y a otros Proveedores de Servicios de Pago (PSP) que administran cuentas identificadas mediante una Clave Virtual Uniforme (CVU). Para las pequeñas y medianas empresas, la posibilidad de que esos fondos sean alcanzados por una medida judicial adquiere especial relevancia, debido a que el bloqueo de una cuenta puede afectar directamente la operatoria diaria, desde el pago a proveedores hasta el cumplimiento de obligaciones laborales.

La cuestión cobró mayor visibilidad luego de que distintos contribuyentes denunciaran embargos sobre sus cuentas digitales. Más allá del impacto inmediato provocado por la imposibilidad de disponer libremente del dinero, uno de los principales reclamos está relacionado con los costos que pueden surgir durante el proceso de regularización de las obligaciones fiscales.

Desde el punto de vista jurídico, las billeteras virtuales no constituyen un espacio ajeno a las ejecuciones fiscales. La normativa y distintos antecedentes judiciales permitieron incorporar los fondos digitales dentro del universo de activos susceptibles de ser alcanzados por medidas cautelares.

La clave está en que ARCA puede solicitar la medida, pero no decide por sí misma el embargo de los fondos. En una ejecución fiscal, la intervención judicial resulta determinante para que la medida sea ordenada y posteriormente ejecutada sobre la cuenta correspondiente.

El procedimiento guarda similitudes con el utilizado sobre cuentas bancarias tradicionales. Una vez emitida la orden judicial, esta se canaliza a través del sistema financiero y alcanza a las entidades correspondientes, incluidos los proveedores de servicios de pago que administran cuentas virtuales.

Por ese motivo, la billetera digital no tiene la facultad de decidir de manera autónoma el bloqueo de los fondos. Su función consiste en cumplir la orden recibida, de manera similar a lo que ocurre con una entidad bancaria frente a una resolución judicial.

La incorporación de las cuentas digitales a estos procedimientos comenzó a tomar forma con mayor claridad en 2021, cuando la entonces AFIP actualizó sus mecanismos internos para contemplar expresamente el dinero electrónico alojado en billeteras virtuales. La medida significó, en la práctica, equiparar esos fondos con otros activos líquidos que ya podían ser identificados y alcanzados dentro de una ejecución.

La transformación también estuvo relacionada con la creciente cantidad de información disponible para el organismo recaudador. Las obligaciones de reporte de las plataformas permiten conocer la existencia de cuentas y movimientos, lo que facilita la identificación de activos que pueden ser objeto de medidas cautelares.

El principio general establece que el patrimonio del deudor constituye la garantía de sus obligaciones, aunque existen bienes y recursos que cuentan con distintos grados de protección legal. En el caso de cuentas donde se depositan haberes laborales, por ejemplo, se mantienen los límites de inembargabilidad establecidos por la legislación correspondiente.

Esto significa que tener el dinero en una billetera virtual no genera, por sí mismo, una protección especial frente a una deuda tributaria. La naturaleza digital del instrumento tampoco impide que los fondos puedan quedar sujetos a una orden judicial.

El escenario es diferente cuando se trata de una billetera radicada fuera de la jurisdicción argentina. En esos casos, la capacidad efectiva de ARCA para alcanzar directamente los fondos puede ser considerablemente más limitada, debido a que los activos se encuentran bajo otra jurisdicción.

La evolución del sistema de pagos y la digitalización de las finanzas, por lo tanto, ampliaron las herramientas disponibles para la administración tributaria. El dinero que antes permanecía principalmente en cuentas bancarias ahora se distribuye entre diferentes plataformas, pero esa diversificación no implica necesariamente quedar fuera del alcance de una ejecución fiscal.

Para los contribuyentes, especialmente para las pymes que utilizan billeteras digitales como parte de su operatoria cotidiana, el punto central pasa por conocer que esos fondos pueden ser alcanzados por una medida judicial y que un embargo puede generar consecuencias inmediatas sobre la liquidez.

La expansión de estos procedimientos marca, en definitiva, una nueva etapa en la relación entre recaudación y digitalización financiera. A medida que las billeteras virtuales se consolidan como instrumentos habituales para manejar dinero, también pasan a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro de los mecanismos utilizados para recuperar deudas tributarias.