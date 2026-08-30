La Libertad Avanza intervino su estructura en Formosa y acelera la reorganización rumbo a las elecciones de 2027

La Libertad Avanza intervino su estructura partidaria en Formosa por un plazo de 18 meses.

Diego Vartabedian quedó al frente del proceso de reorganización impulsado por la conducción nacional.

La medida busca regularizar autoridades, balances y el funcionamiento interno del partido.

La crisis se profundizó tras la renuncia del ex presidente partidario Esteban López Tozzi.

La reorganización coincide con la revisión judicial sobre una eventual nueva candidatura de Gildo Insfrán.

El oficialismo nacional apuesta a fortalecer su armado provincial antes de las elecciones de 2027.

La Libertad Avanza decidió intervenir su estructura partidaria en Formosa durante un plazo de 18 meses, una medida excepcional con la que busca reordenar el funcionamiento interno del distrito antes de las elecciones de 2027. La decisión, adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional del partido, mantendrá sus efectos incluso después de los comicios y forma parte de una estrategia impulsada por la conducción nacional para normalizar uno de los territorios donde se habían acumulado conflictos internos y cuestionamientos administrativos.

La intervención fue comunicada oficialmente por la estructura provincial del partido y quedó bajo la conducción de Diego Vartabedian, legislador porteño y dirigente cercano a Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales responsables del armado político nacional de La Libertad Avanza.

Desde el entorno del nuevo interventor señalaron que la prioridad será regularizar el funcionamiento partidario, completar las presentaciones pendientes ante la Justicia Electoral y reorganizar las autoridades luego de la renuncia del hasta entonces presidente del espacio en la provincia, el diputado provincial Esteban López Tozzi.

Según explicaron, la salida del dirigente aceleró los reclamos de distintos referentes locales que reclamaban una normalización institucional del partido, en un contexto atravesado por diferencias internas y obligaciones administrativas que permanecían sin resolver.

La conducción nacional justificó la intervención en una serie de incumplimientos que consideró incompatibles con el funcionamiento regular del partido. Entre ellos mencionó la falta de presentación de balances en tiempo y forma, denuncias vinculadas al funcionamiento interno, la ausencia de regularización de autoridades y la falta de convocatoria de la Asamblea Provincial para resolver los conflictos de conducción.

En paralelo, el Comité Ejecutivo Nacional ratificó la continuidad de Vartabedian al frente de la intervención en San Luis, donde ya venía desempeñando tareas similares, y extendió ese mandato por un año más. Dentro del partido destacan su perfil orientado a la resolución de problemas administrativos y a la reorganización de distritos con conflictos internos.

La intervención fue impulsada por la conducción encabezada por Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, quienes presentaron la decisión como el inicio de una etapa destinada a consolidar una estructura plenamente alineada con el proyecto político del presidente Javier Milei.

Uno de los antecedentes que marcó la crisis interna fue la renuncia de López Tozzi, quien había denunciado la presencia de dirigentes vinculados al gobernador Gildo Insfrán dentro de la estructura partidaria. Su incorporación al armado libertario había contado con el impulso del diputado nacional Gerardo González, quien posteriormente abandonó el bloque de La Libertad Avanza para integrarse a Innovación Federal.

Desde la conducción nacional sostienen que ambos dirigentes dejaron de representar al espacio y consideran que la intervención permitirá cerrar esa etapa de conflictos internos.

Mientras tanto, el diputado nacional Atilio Basualdo aparece como uno de los dirigentes que busca fortalecer su posicionamiento político con vistas a la próxima disputa por la gobernación, aprovechando el proceso de reorganización del partido en la provincia.

La decisión de intervenir el distrito coincide con un escenario político especialmente sensible en Formosa, atravesado además por una controversia institucional que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal asumió competencia originaria para analizar la demanda presentada por la Confederación Frente Amplio Formoseño contra la Cláusula Transitoria Cuarta de la Constitución provincial, una disposición incorporada durante la última reforma constitucional que, según los demandantes, permitiría una nueva candidatura de Gildo Insfrán para el período 2027-2031 pese al fallo de la propia Corte que, en diciembre de 2024, declaró inconstitucional la reelección indefinida prevista anteriormente en la Carta Magna provincial.

En aquella sentencia, el tribunal sostuvo que la permanencia ilimitada en el poder genera ventajas incompatibles con una competencia electoral equilibrada. Tras ese fallo, la provincia reformó su Constitución estableciendo un límite formal a las reelecciones, aunque incorporó la cláusula transitoria que ahora vuelve a ser objeto de revisión judicial.

La expectativa sobre una eventual resolución antes del inicio del proceso electoral alimenta el debate político en la provincia. Basualdo aseguró que sigue el expediente con optimismo y sostuvo que considera improbable una nueva candidatura de Insfrán.

El panorama electoral muestra, sin embargo, la fortaleza que conserva el oficialismo provincial. En las últimas elecciones legislativas locales, el Partido Justicialista obtuvo más del 67% de los votos para diputados provinciales, mientras que La Libertad Avanza alcanzó algo más del 11%. En los comicios para diputados nacionales, la fuerza libertaria logró reducir la distancia, aunque el peronismo mantuvo una ventaja significativa que convierte a Formosa en uno de los principales desafíos territoriales para la estrategia nacional del oficialismo.