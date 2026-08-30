El dolor de la familia de Bruce Willis por el rápido avance de su enfermedad

La salud de Bruce Willis continúa generando preocupación entre sus familiares y seres queridos. El reconocido actor fue diagnosticado en 2023 con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las capacidades cognitivas y que modificó por completo la dinámica de su familia.

En los últimos años, su esposa, Emma Heming, tomó distintas medidas para garantizar que el actor pudiera recibir la atención necesaria. Entre ellas, decidió que Willis ocupara otro espacio dentro del mismo predio donde se encuentra la vivienda familiar, con el objetivo de que pudiera contar con asistencia permanente.

Actualmente, el protagonista de Duro de matar recibe cuidados las 24 horas, acompañado por profesionales preparados para atender las necesidades que presenta como consecuencia del avance de la enfermedad.

Rumer Willis habló sobre la salud de su papá

En medio de esta situación, Rumer Willis, una de las hijas que Bruce tuvo con Demi Moore, se refirió públicamente a cómo atraviesa la enfermedad de su padre y al impacto que tuvo en toda la familia.

La actriz reconoció que se trata de un proceso doloroso y que intenta adaptarse a la nueva realidad sin perder el vínculo con su papá.

“Extraño mucho a mi papá. Extraño una versión diferente de él. Hay días muy duros. Intento priorizar estar presente en el momento en que se encuentra”, expresó en un video que compartió en sus redes sociales.

Rumer también destacó que afrontar una situación de este tipo implica aprender a convivir con sentimientos contradictorios.

“Ser fuerte implica aprender a lidiar con ambas cosas a la vez”, sostuvo.

“Cuando me ve, empieza a sonreír”

En una entrevista con la revista People, Rumer volvió a hablar sobre la relación que mantiene actualmente con su padre y explicó que, aunque la enfermedad modificó muchas cosas, el cariño y la conexión familiar siguen presentes.

“Lo interesante de tener un familiar con demencia es que, bueno, está feliz. Dentro de lo que es, dadas las circunstancias, está bien”, explicó.

La actriz contó que uno de los momentos que más valora ocurre cuando visita a su padre junto a su hija, Louetta.

“Cuando lo veo, nos ve a mí y a mi hija Louetta y empieza a sonreír. Hay tanto amor, alegría y ternura que aún perduran”, relató.

Para Rumer, esos momentos tienen un valor especial porque le permiten mantener el vínculo con su papá más allá de los cambios provocados por la enfermedad.

“En ese sentido, diría que es un gran logro”, agregó.

Rumer Willis se somete a estudios genéticos

Durante la entrevista, la actriz también contó que está avanzando en un proceso de estudios genéticos para conocer más sobre su propia salud y evaluar posibles antecedentes familiares relacionados con enfermedades neurodegenerativas.

Más allá de las dificultades que atraviesa Bruce Willis, Rumer destacó especialmente la importancia de poder compartir tiempo con él.

“Lo más importante para mí es que estoy muy agradecida de poder pasar este tiempo con él, sean los años que sean”, aseguró.

Finalmente, la actriz puso en valor el acompañamiento que recibió de sus seres queridos durante este proceso y destacó la unión de su familia.

“Agradezco que sea una persona maravillosa en general y, dadas las circunstancias, que nuestra familia sea tan unida y cariñosa”, concluyó.