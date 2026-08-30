US Open 2026: 13 argentinos van por la gloria en el último Grand Slam del año

Este domingo 30 de agosto comenzará oficialmente la 146ª edición del US Open, el último Grand Slam de la temporada 2026 y el torneo que marcará el cierre de la gira sobre canchas duras.

La competencia se disputará en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York y contará con una bolsa récord de 108 millones de dólares en premios, además de reunir a las principales figuras del circuito internacional en busca del último gran título del año.

Las principales figuras que estarán y la gran ausencia

El US Open tendrá una baja de enorme peso en el cuadro masculino. Jannik Sinner, número 1 del mundo, no participará del torneo debido a una lesión en la rodilla que lo mantiene alejado de las canchas desde su consagración en Wimbledon.

En el cuadro femenino, en cambio, estará Aryna Sabalenka, número 1 del ranking WTA y vigente campeona del certamen. La bielorrusa comenzará la defensa de su título frente a la colombiana Camila Osorio.

Otra de las grandes noticias será el regreso de Carlos Alcaraz al cuadro individual, luego de casi cuatro meses sin competir debido a una lesión en la muñeca. El español tendrá como primer rival al ruso Roman Safiullin.

Los 13 argentinos que van por la gloria

El tenis argentino tendrá 13 representantes en los cuadros principales del US Open: 11 hombres y 2 mujeres.

El certamen neoyorquino tiene además un significado especial para la Legión, ya que es el único Grand Slam sobre cancha dura en el que Argentina consiguió tres títulos. Los campeones fueron Guillermo Vilas en 1977, Gabriela Sabatini en 1990 y Juan Martín del Potro en 2009.

El sorteo dejó algunos cruces especialmente exigentes para los argentinos. El caso más destacado será el de Mariano Navone, quien tendrá un debut de máxima dificultad ante Novak Djokovic, tetracampeón del US Open y ganador de 24 títulos de Grand Slam.

También habrá expectativa por Thiago Tirante, que llegará con confianza después de haber derrotado a Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati. En Nueva York, su primer desafío será el experimentado francés Adrian Mannarino.

Entre las mujeres, Solana Sierra tendrá un duro estreno ante Elina Svitolina, actual número 9 del ranking mundial. Por su parte, Nadia Podoroska, quien ingresó al cuadro mediante su ranking protegido, se enfrentará a la suiza Simona Waltert.

Los cruces de los argentinos en primera ronda

Francisco Cerúndolo (25°) vs. Filip Misolic

Mariano Navone vs. Novak Djokovic

Thiago Tirante vs. Adrian Mannarino

Tomás Etcheverry (27°) vs. Vit Kopriva

Sebastián Báez vs. Brandon Nakashima

Juan Manuel Cerúndolo vs. Casper Ruud

Francisco Comesaña vs. Flavio Cobolli

Román Burruchaga vs. Karen Khachanov

Camilo Ugo Carabelli vs. Jan-Lennard Struff

Facundo Díaz Acosta vs. Quentin Halys

Marco Trungelliti vs. Juncheng Shang

Solana Sierra vs. Elina Svitolina

Nadia Podoroska vs. Simona Waltert

Con 13 argentinos en carrera, la Legión buscará volver a ser protagonista en Nueva York y cerrar la temporada de Grand Slams con una actuación destacada.