La AFA actuó tras el escándalo en Riestra-Vélez y suspendió a Arasa y Ceballos

La polémica que dejó el empate entre Deportivo Riestra y Vélez tuvo una rápida respuesta por parte de la Asociación del Fútbol Argentino. La Dirección Nacional de Arbitraje decidió suspender a Nazareno Arasa y Diego Ceballos, árbitro principal y responsable del VAR, respectivamente, por el polémico fallo que marcó el cierre del partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

La medida fue adoptada por la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría Técnica, que resolvieron apartar a ambos jueces de las próximas designaciones. Según comunicó la AFA, permanecerán suspendidos “hasta tanto se complete la evaluación correspondiente”.

La polémica jugada que desató el escándalo

El episodio que provocó la intervención de las autoridades arbitrales ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando el marcador estaba 1-1.

Manuel Lanzini convirtió el gol que parecía darle la victoria a Vélez, pero la jugada fue revisada por el VAR. Ceballos llamó a Arasa para que analizara nuevamente la acción en el monitor ubicado a un costado del campo de juego.

Luego de observar las imágenes, el árbitro principal interpretó que había existido una infracción previa sobre Cristian Paz, defensor de Riestra, y decidió cambiar su decisión inicial.

Así, Arasa anuló el tanto de Lanzini, una determinación que provocó fuertes protestas de los jugadores y del cuerpo técnico de Vélez.

El fallo fue cuestionado debido a que el contacto señalado por el árbitro fue considerado insuficiente por el conjunto de Liniers para invalidar la conquista. Finalmente, el partido terminó 1-1 y Vélez dejó escapar la posibilidad de sumar tres puntos importantes en la pelea por los primeros puestos.

La fuerte crítica de Guillermo Barros Schelotto

Luego del partido, Guillermo Barros Schelotto apuntó directamente contra Arasa y Ceballos. El entrenador de Vélez, que además había sido expulsado durante el encuentro, cuestionó duramente el desempeño de la terna arbitral.

“Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más, ni en el campo ni en el VAR, a Vélez”, sostuvo el Mellizo durante la conferencia de prensa.

El técnico consideró que las decisiones tomadas durante la jugada fueron determinantes para que su equipo no pudiera quedarse con la victoria.

La respuesta de la AFA

La respuesta de la Asociación del Fútbol Argentino llegó apenas unas horas después y confirmó el apartamiento temporal de los dos árbitros.

La decisión resulta significativa porque la medida alcanzó tanto al árbitro que estaba dentro del campo como al responsable del VAR durante el encuentro.

Por el momento, la AFA no informó cuánto tiempo permanecerán suspendidos Arasa y Ceballos. Ambos continuarán fuera de las designaciones mientras la Dirección Nacional de Arbitraje lleva adelante la evaluación correspondiente sobre lo ocurrido en el estadio Guillermo Laza.

De esta manera, la polémica de Riestra-Vélez ya tuvo su primera consecuencia concreta: Arasa y Ceballos quedaron apartados de las próximas fechas hasta que finalice el análisis de la actuación arbitral.