Lionel Messi marcó cuatro goles en la goleada histórica del Inter Miami ante Montreal

El Inter Miami volvió a festejar a lo grande y tuvo como figura excluyente a Lionel Messi. Las Garzas aplastaron 7-1 al CF Montréal por la MLS y el capitán argentino se despachó con una actuación memorable: marcó cuatro goles, incluido uno en el tiempo de descuento, para completar una noche inolvidable.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano comenzó ganando a los 20 minutos, cuando Casemiro apareció de cabeza tras un centro de Telasco Segovia para establecer el 1-0.

Montréal reaccionó y llegó al empate a los 37 minutos a través de Fabian Herbers, pero la igualdad duró apenas unos instantes.

A los 40 minutos, Messi volvió a poner al equipo de Miami arriba. El argentino se hizo cargo de un tiro libre desde el sector derecho y sacó un remate de zurda que se metió cerca del ángulo. El arquero Thomas Gillier alcanzó a rozar la pelota, aunque no pudo evitar el 2-1.

Messi, imparable en el segundo tiempo

El segundo gol del capitán argentino llegó a los 52 minutos. Messi recibió dentro del área, encontró el espacio necesario y definió para ampliar la ventaja y empezar a encaminar una goleada que terminaría siendo histórica.

Inter Miami siguió dominando y, a los 80 minutos, apareció Luis Suárez para marcar el 4-1.

Tres minutos más tarde, Messi volvió a ser protagonista. A los 83', el rosarino convirtió nuevamente y completó su hat-trick, dejando prácticamente sentenciado el encuentro.

La fiesta continuó a los 89 minutos, cuando Alexander Shaw convirtió el sexto tanto de Inter Miami.

Pero Messi todavía tenía una última aparición reservada.

En el 90+6', cuando el partido ya estaba completamente definido, el capitán recibió nuevamente dentro del área y marcó su cuarto gol de la noche para sellar el contundente 7-1 definitivo.

Messi volvió a ser el gran diferencial

El argentino llegaba al encuentro después de haber marcado en la derrota por 2-1 ante Toronto, en un momento en el que Inter Miami necesitaba recuperar confianza luego de varios resultados adversos.

La respuesta fue contundente: goleada, siete goles y una actuación descomunal de Messi, que volvió a demostrar toda su jerarquía.

Con sus cuatro tantos, el capitán no solo fue la gran figura del partido, sino que también volvió a protagonizar una de esas actuaciones individuales capaces de cambiar por completo la historia de un encuentro.

Messi volvió a ponerse el equipo al hombro y el Inter Miami recuperó la sonrisa con una goleada histórica.