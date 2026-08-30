Continúa la entrega gratuita de semillas para huertas familiares en Rafaela

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) continúa con la entrega gratuita de semillas de la temporada primavera-verano, una iniciativa que busca promover la autoproducción de alimentos, la alimentación saludable y las prácticas agroecológicas.

Como parte de esta propuesta, ya fueron entregados más de 500 kits y la distribución continúa para quienes todavía no retiraron el suyo.

Los interesados pueden acercarse a la oficina del IDSR, ubicada en Pasaje Carcabuey, Local 2, de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00.

La entrega contempla un único kit por domicilio y, para retirarlo, es necesario completar algunos datos básicos.

Cada kit contiene un sobre con ocho variedades de semillas: albahaca, lechuga, tomate, zapallo, cebolla morada, acelga, rúcula y caléndula.

Una iniciativa para fortalecer las huertas familiares

La entrega de semillas busca brindar a las familias la posibilidad de iniciar o fortalecer sus propias huertas, con la producción de alimentos frescos y saludables en los hogares.

Además de contribuir a la autoproducción y al ahorro en la economía familiar, el cultivo de una huerta permite recuperar conocimientos, fortalecer el vínculo con la naturaleza y promover formas de producción y consumo más responsables.

Acompañamiento para quienes tienen una huerta

Las personas que retiran su kit también tienen la posibilidad de sumarse a la Red de Huertas, un grupo de WhatsApp destinado a compartir información, consejos y recomendaciones para acompañar el desarrollo de las huertas domiciliarias.

A través de este espacio también se comunican los próximos talleres de huerta y compostaje, con herramientas prácticas para que las familias puedan avanzar en las distintas etapas del proceso.

La propuesta apunta no solo a facilitar el acceso a las semillas, sino también a acompañar a los vecinos con conocimientos y recursos que permitan sostener y fortalecer sus huertas a lo largo del tiempo.

Trabajo conjunto a nivel metropolitano

Al igual que en temporadas anteriores, Rafaela gestionó la compra de semillas y articuló acciones con otras comunas y municipios, en el marco del trabajo metropolitano.

De esta manera, la iniciativa busca ampliar el acceso a herramientas para la producción de alimentos en los hogares y seguir promoviendo hábitos saludables, sustentables y vinculados con la agroecología.