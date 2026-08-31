Punto Sano: Espacio de prevención y cuidado de la salud

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno municipal para la promoción y prevención de la salud, el Punto Sano sigue brindando atención gratuita a los ciudadanos en la Plaza 25 de Mayo.
De lunes a viernes, de 9:00 a 11:00, profesionales de la salud estarán disponibles para realizar controles de rutina, como medición de presión arterial, peso, talla y evaluación de diabetes e hipertensión, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles.
El servicio es totalmente gratuito y para todas las personas.
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