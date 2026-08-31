Lali Espósito tuvo su despedida de soltera en Brasil y compartió el festejo con sus amigas

Lali Espósito disfrutó de unos días de festejo en Río de Janeiro junto a dos de sus amigas más cercanas, Mery del Cerro y Candela Vetrano, en una escapada que estuvo marcada por las fiestas, los disfraces y la previa de un momento muy especial para la cantante: su casamiento con Pedro Rosemblat.

Después de que se difundieran las primeras imágenes del viaje, la artista expresó públicamente su felicidad por haber compartido esos días con su círculo íntimo.

Fue Mery del Cerro quien publicó en Instagram varias fotografías de la escapada a Brasil. En las imágenes se pudieron ver distintos momentos del viaje, desde las comidas y salidas nocturnas hasta los particulares disfraces que eligieron para celebrar.

Lali no tardó en reaccionar a la publicación de su amiga y dejó un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. “Las amo mal”, escribió junto a un emoji de corazón, en una muestra del cariño que tiene por sus amigas.

La reacción de los fans de Lali

El comentario de la cantante no pasó desapercibido entre sus seguidores, que celebraron la felicidad de Lali y aprovecharon para recordar que cada vez falta menos para su casamiento con Pedro Rosemblat.

“Te amo enana faquera, ¡te casás Mariana!”, escribió una de sus fanáticas. “Se acerca tu casamiento, no caigo todavía” y “Qué despedida que tuviste, Lali” fueron otras de las reacciones que aparecieron en la publicación.

La escapada a Río de Janeiro se convirtió así en una celebración íntima junto a algunas de las personas más cercanas a la artista, en medio de la expectativa por su próximo casamiento.