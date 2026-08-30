ENI desembarca como operadora del bloque OFF-5 en Uruguay y profundiza su alianza regional con YPF

ENI adquirió el 50% del bloque offshore OFF-5 y asumió su operación junto a Miwen, filial de YPF.

El acuerdo consolida la alianza regional que ambas compañías mantienen en proyectos energéticos estratégicos.

La petrolera italiana aportará tecnología y experiencia para profundizar la exploración del área.

Ancap destacó que la operación refuerza el atractivo del offshore uruguayo para las inversiones internacionales.

ENI también avanzó sobre el bloque vecino OFF-6 mediante otra asociación vinculada a la misma cuenca.

La expansión de estas alianzas fortalece la estrategia energética del Atlántico Sur y el desarrollo exploratorio de Uruguay.

La petrolera italiana ENI consolidó su expansión en Sudamérica al incorporarse como operadora del área offshore OFF-5 de Uruguay, tras adquirir el 50% de participación en el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos que compartirá con Miwen, la filial de YPF. La operación refuerza la apuesta internacional por el potencial energético de la plataforma marítima uruguaya y amplía la alianza estratégica que ambas compañías ya mantienen en otros proyectos de gran escala en la región.

El acuerdo fue formalizado por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), junto con ENI y Miwen, y representa la concreción de una transacción que había sido anunciada previamente por YPF durante 2025.

Con la nueva estructura societaria, ENI asumirá el rol de operadora del bloque con una participación del 50%, mientras que Miwen conservará el otro 50% como socia no operadora, manteniendo su presencia en el desarrollo del proyecto.

La incorporación de la compañía italiana implica la continuidad de los trabajos exploratorios que ya se venían realizando en el área, con un énfasis puesto en profundizar el conocimiento geológico de la cuenca y avanzar en la evaluación del potencial hidrocarburífero del bloque.

Desde Ancap destacaron que el ingreso de una de las principales empresas energéticas del mundo constituye un respaldo significativo para las perspectivas del offshore uruguayo, en momentos en que varias compañías internacionales incrementan su interés por las oportunidades de exploración en aguas del país.

El Área OFF-5 forma parte de las zonas marítimas donde Uruguay impulsa estudios para determinar la existencia de recursos hidrocarburíferos, una estrategia orientada a atraer inversiones y ampliar el desarrollo energético mediante la participación de operadores con experiencia en exploración en aguas profundas.

En ese contexto, ENI aportará su capacidad técnica y tecnológica para fortalecer las tareas de exploración, incorporar nuevas herramientas de análisis y maximizar el valor de las actividades que se desarrollan dentro de los compromisos vigentes del contrato.

La empresa italiana remarcó que su ingreso al proyecto también consolida la cooperación que mantiene con YPF en distintos emprendimientos energéticos de la región. Entre ellos sobresale Argentina LNG, el megaproyecto destinado a exportar gas natural licuado producido en Vaca Muerta, en el que participan además la firma emiratí ADNOC y cuya inversión total proyectada ronda los USD 51.000 millones.

La asociación en Uruguay aparece así como un nuevo capítulo dentro de una relación empresarial que trasciende las fronteras argentinas y que busca combinar la experiencia tecnológica de ENI con la presencia regional de YPF en proyectos de exploración y producción.

El desembarco de la compañía italiana tampoco se limita al OFF-5. Recientemente alcanzó otro acuerdo para adquirir el 40% de participación en el bloque OFF-6, ubicado junto al área donde ahora ejercerá la operación.

Ese segundo proyecto está encabezado por APA Corporation, empresa que evolucionó desde la histórica Apache Oil, fundada en 1954, y que actualmente desarrolla operaciones en Estados Unidos, Surinam, el Reino Unido y Egipto. La participación de ENI en ambos bloques evidencia una estrategia de posicionamiento sobre una misma cuenca exploratoria considerada de alto interés para la industria internacional.

El avance de estas asociaciones refleja una tendencia creciente en el Atlántico Sur, donde las compañías energéticas buscan diversificar sus inversiones hacia nuevas áreas con potencial geológico todavía en etapa de evaluación, aprovechando el desarrollo de tecnologías capaces de mejorar la exploración en aguas profundas.

Para Uruguay, la llegada de nuevos operadores internacionales representa un paso relevante dentro de su política de promoción del offshore, al sumar capital, conocimiento técnico y experiencia operativa en una fase decisiva para determinar el alcance de los recursos disponibles.

Mientras continúan los estudios sobre el potencial hidrocarburífero de la cuenca, la incorporación de ENI fortalece la proyección internacional del proyecto y refuerza el papel de las alianzas entre empresas estatales y privadas como una herramienta para impulsar la exploración energética en la región.