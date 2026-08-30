El peronismo baja la intensidad de su interna y prepara el terreno para una disputa por el liderazgo opositor

El peronismo comenzó a bajar la intensidad de sus disputas internas de cara a 2027.

Axel Kicillof mantiene su estrategia propia y fortalece el Movimiento Derecho al Futuro.

El gobernador prioriza durante este año construir respaldo directo en la sociedad.

Cristina Kirchner conserva capacidad de influencia sobre una eventual candidatura opositora.

Sergio Massa y los gobernadores de Fuerza Patria tendrán un papel central en la negociación.

La principal coincidencia actual es mantener la unidad electoral y evitar una fragmentación del peronismo.

El peronismo comenzó a transitar una etapa de mayor calma interna después de meses atravesados por fuertes enfrentamientos entre sus principales sectores. La pausa, especialmente visible en la provincia de Buenos Aires, también alcanzó a otros distritos donde las diferencias habían generado tensiones, como Salta, Jujuy y San Luis. El cambio no supone todavía un acuerdo definitivo, pero sí permitió instalar una lógica de convivencia que puede resultar determinante para el futuro electoral del espacio.

La reducción de las disputas representa, en sí misma, un avance para una fuerza política que durante los últimos años quedó atrapada en enfrentamientos entre distintas vertientes del kirchnerismo y del peronismo. La sucesión de cruces públicos había deteriorado la imagen de la dirigencia y expuesto dificultades para construir una alternativa común frente al Gobierno de Javier Milei.

En las últimas semanas, la proliferación de reuniones y gestos orientados hacia la unidad contribuyó a consolidar un escenario diferente. Aunque persisten las diferencias estratégicas, ninguno de los sectores parece dispuesto por ahora a profundizar la confrontación.

Uno de los factores que ayudó a descomprimir el escenario fue la decisión de Axel Kicillof de pedirles a sus dirigentes más cercanos que eviten responder a las críticas provenientes del cristinismo. El gobernador bonaerense mantiene diferencias con Cristina Fernández de Kirchner y decidió avanzar con su propia construcción política, pero sin convertir esas divergencias en una disputa permanente.

En paralelo, el sector que responde a la ex presidenta comenzó a participar de encuentros destinados a recomponer vínculos y promover una imagen de unidad. Kicillof, sin embargo, mantiene su propia hoja de ruta y continúa fortaleciendo el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la corriente política que pretende convertirse en el principal instrumento de su proyecto nacional.

La estrategia del gobernador tiene dos etapas claramente diferenciadas. Durante este año, el objetivo central consiste en construir una relación directa con la sociedad antes que profundizar acuerdos con las estructuras tradicionales del peronismo. Sus recorridas por la provincia, las actividades partidarias y el discurso fuertemente crítico hacia la administración libertaria forman parte de ese esquema.

El desafío para Kicillof es instalarse como una referencia opositora con capacidad de disputar el poder nacional desde el peronismo. Para eso necesita mostrar volumen propio, capacidad de movilización y un nivel de conocimiento y aceptación que luego pueda traducirse en intención de voto.

La segunda etapa llegará en 2027, cuando comiencen las definiciones electorales. En ese momento, el gobernador deberá transformar la construcción territorial realizada durante este año en respaldo político dentro del peronismo. Su objetivo será llegar a una eventual negociación con suficiente fortaleza para competir por una candidatura presidencial, ya sea mediante una PASO o a través de un acuerdo de unidad.

En esa discusión tendrán un papel central dirigentes como Máximo Kirchner y Sergio Massa, además de los gobernadores que integran Fuerza Patria. Cada uno llegará a esa instancia con intereses propios y capacidad de negociación, pero la competitividad electoral será uno de los factores determinantes.

Kicillof cuenta actualmente con una carta de peso: su nivel de conocimiento y los resultados que obtiene en las mediciones electorales. Desde su entorno consideran que, si nadie puede presentar una alternativa con una competitividad similar o superior, será difícil justificar un desplazamiento de su candidatura.

El cristinismo, en cambio, conserva otra herramienta de enorme importancia: el respaldo explícito de Cristina Kirchner. Dentro del peronismo reconocen que la ex presidenta mantiene capacidad para modificar el escenario electoral mediante su apoyo a un candidato. La incógnita pasa por determinar cuánto puede trasladar de su capital político a otra figura y bajo qué condiciones estaría dispuesta a hacerlo.

En ese tablero también aparece Massa, quien busca ocupar un lugar relevante en la construcción de una alternativa unificada. Su experiencia como articulador de sectores diversos del peronismo podría volver a adquirir importancia a medida que se acerque la definición de candidaturas.

El primer acuerdo parece ser, precisamente, evitar una ruptura. Las alternativas para resolver la candidatura siguen abiertas: una PASO con varios postulantes, una competencia entre dos dirigentes, una negociación interna o algún mecanismo partidario que permita ordenar las diferentes aspiraciones.

La clave será que todos permanezcan dentro del mismo espacio electoral. La dirigencia peronista parece haber comprendido que, frente a un escenario competitivo, una fragmentación en varias listas podría significar una pérdida decisiva de votos. La discusión sobre quién conducirá llegará más adelante. Por ahora, el objetivo compartido es evitar que la interna termine quebrando nuevamente al espacio.