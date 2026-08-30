Una influencer denunció que fue atacada antes del partido de Boca y acusó al hermano de Riquelme

La influencer Valentina Salcedo, conocida por su vínculo con el mundo Boca, denunció haber sido víctima de una violenta agresión en la previa del partido entre Boca y Lanús en La Bombonera y apuntó directamente contra Cristian Riquelme, hermano del presidente del club, Juan Román Riquelme.

Según relató la joven en sus redes sociales, el ataque ocurrió cuando se dirigía al estadio junto a dos amigas. En ese momento, habría sido interceptada por un grupo de mujeres que, de acuerdo con su versión, la golpearon y la amenazaron con un arma blanca.

Salcedo, quien actualmente está en pareja con el periodista Pablo Carrozza, compartió su testimonio a través de Instagram y señaló a Cristian “Chanchi” Riquelme y a quien identificó como su mano derecha, Ezequiel Benvenutto, alias “El Enano”, como responsables de haber enviado a las mujeres que la atacaron.

La influencer también aseguró que ya había recibido amenazas anteriormente y cuestionó a Juan Román Riquelme por, según su acusación, permitir este tipo de situaciones.

La denuncia de Valentina Salcedo: “Me pegaron para matarme”

A través de sus redes sociales, Salcedo contó cómo habría ocurrido el episodio y describió la agresión que sufrió en las inmediaciones de La Bombonera.

“La mano derecha del ‘Chanchi’ Riquelme, Ezequiel Benvenutto, mandó a cuatro mujeres con una punta a rayarme la cara. Estoy con vida gracias a Dios”, escribió la influencer.

En su relato, aseguró que fue golpeada y arrojada al piso durante el ataque.

“Me metieron una piña en la cara, me agarraron de los pelos y me patearon en el piso. Me pegaron para matarme. Si no fuera por mis amigos, tenía toda la cara cortada”, sostuvo.

Salcedo también dirigió un mensaje al presidente de Boca y lo responsabilizó políticamente por la situación que denunció.

“Román, esta es tu gente. Sos cómplice por permitir todo esto. No es la primera vez que el ‘Chanchi’ Riquelme me amenaza a través de terceros”, afirmó.

La fuerte acusación contra Cristian Riquelme

En su publicación, la influencer aseguró que el episodio forma parte de una serie de situaciones que, según su versión, viene atravesando desde hace tiempo.

“Este tipo está obsesionado conmigo y es la persona más oscura y turbia que conocí en mi vida. No es la primera vez que me hace maldades”, expresó en referencia a Cristian Riquelme, con quien se le atribuyó una relación en el pasado.

Finalmente, explicó por qué decidió hacer pública su denuncia y romper el silencio sobre lo ocurrido.

“Hablo porque me cansé de vivir con miedo. Hasta acá llegó mi silencio”, manifestó.

Hasta el momento, el relato difundido por Salcedo constituye su versión de los hechos y sus acusaciones públicas sobre lo ocurrido. La influencer no solo describió la presunta agresión, sino que también vinculó el episodio con amenazas que, según aseguró, habría recibido previamente.