Maxi López cruzó a Wanda Nara y respondió si la engañó en fiestas sexuales

Maxi López salió al cruce de las publicaciones de Wanda Nara y decidió responder a las historias que la empresaria compartió en redes sociales, en las que habría cuestionado una supuesta infidelidad ocurrida durante la relación que ambos mantuvieron cuando vivían en Rusia.

El exfutbolista utilizó sus redes sociales para hacer una aclaración y negó que el episodio haya ocurrido mientras estaba en pareja con Wanda. Según explicó, los hechos a los que hizo referencia durante una entrevista televisiva ocurrieron antes de que ambos se conocieran.

“No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange”, escribió López en una historia de Instagram, utilizando el segundo nombre de su expareja.

El exdelantero fue contundente al marcar el momento en el que sucedieron aquellos episodios. “No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados”, agregó.

La contundente reflexión de Maxi López

Después de realizar la aclaración, López apuntó contra la posibilidad de modificar la interpretación de hechos ocurridos en el pasado según el contexto actual.

“El pasado no se puede reescribir según el momento”, sostuvo el exfutbolista.

Sin embargo, decidió no profundizar en los detalles de la relación que mantuvo con Wanda. Según explicó, su intención es evitar que las cuestiones personales vuelvan a quedar expuestas públicamente, principalmente por sus hijos.

“Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados”, afirmó.

“Lo atravesamos juntos”

En otro tramo de su mensaje, Maxi López recordó las situaciones que ambos tuvieron que afrontar durante los años posteriores a su separación.

“Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí, lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos”, expresó, en referencia a las publicaciones realizadas por Mauro Icardi que lo involucraron durante su relación con Wanda.

Finalmente, López dejó en claro cuál fue su postura frente a aquellas situaciones y aseguró que eligió no quedarse atrapado en los conflictos del pasado.

“Yo elegí seguir adelante”, concluyó.