Seguridad vial: Municipio y privados trabajan para consolidar una conducción responsable

El Gobierno Municipal de Rafaela, en coordinación con el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), sigue llevando adelante charlas sobre conducción segura en ámbitos públicos y privados con el objetivo de concientizar a la comunidad con relación a la importancia que reviste ser conductores responsables en la vía pública.



En tal sentido, el Departamento de Capacitación y Divulgación de Educación Vial, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Modernización, dictó charlas de conducción segura para el personal de las empresas Grana, Acerma, Clínica Parra y Motor Parts.



Las capacitaciones se centraron en los cuidados ante el consumo de alcohol, la problemática de la velocidad y los graves riesgos de los distractores al volante. En ese aspecto, el uso del teléfono celular al volante.



Con la meta puesta en concientizar y prevenir siniestros viales, cada exposición se enfocó en temáticas críticas que afectan directamente la seguridad en el tránsito diario.



En ese contexto, el equipo encabezado por el instructor Miguel Roggiani se ocupó de brindar detalles sobre los cuidados necesarios frente al consumo de alcohol y su impacto negativo en los tiempos de reacción. Asimismo, abordó los problemas que pueden generar conducir a alta velocidad, desmitificando el ahorro real de tiempo frente al peligro latente que representa. Finalmente, hizo especial hincapié en los distractores al volante, señalando al teléfono celular como uno de los factores de riesgo más frecuentes y peligrosos en la actualidad.



Este trabajo impulsado desde el Gobierno municipal, mediante una articulación público-privada, busca consolidar una ciudadanía responsable. En este caso concreto, dotar a los trabajadores de herramientas teóricas y prácticas para fomentar una cultura vial basada en la prevención y el cuidado de la vida.