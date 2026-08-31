La Libertad Avanza salió en defensa de Paoltroni y denunció una persecución política en Formosa

La Libertad Avanza denunció una presunta persecución política contra Francisco Paoltroni y su entorno empresarial en Formosa.

El bloque libertario responsabilizó al gobierno de Gildo Insfrán por supuestas presiones, multas y obstáculos para trabajar.

Los senadores cuestionaron la prolongada permanencia del mismo espacio político al frente de la provincia.

La bancada vinculó el conflicto con los cuestionamientos institucionales surgidos por la reforma constitucional formoseña.

La Libertad Avanza ratificó públicamente su respaldo al senador y aseguró que continuará acompañándolo.

El enfrentamiento volvió a instalar en la agenda nacional las críticas al modelo político de Formosa.

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado expresó un fuerte respaldo al senador Francisco Paoltroni y acusó al gobierno de Formosa, encabezado por Gildo Insfrán, de impulsar una serie de medidas que afectarían al legislador, sus empresas y trabajadores. La bancada oficialista nacional presentó el episodio como un nuevo capítulo de la disputa política que mantiene con el poder provincial.

A través de un comunicado difundido este sábado, los senadores libertarios cuestionaron distintas acciones que, según denunciaron, estarían perjudicando las actividades comerciales vinculadas al legislador formoseño. Entre ellas mencionaron presiones sobre compradores, multas y obstáculos para desarrollar determinadas tareas.

Para La Libertad Avanza, ese tipo de mecanismos excede las atribuciones propias de una administración provincial cuando son utilizados contra personas que mantienen una posición política crítica. En ese sentido, el bloque sostuvo que las medidas denunciadas constituyen una forma de persecución y representan un ataque contra la libertad de quienes deciden no alinearse con el poder político local.

La disputa vuelve a colocar a Paoltroni en el centro de la confrontación entre el oficialismo nacional y el gobierno formoseño. El senador libertario mantiene desde hace tiempo una posición abiertamente crítica hacia la estructura política que conduce Insfrán, mientras que desde el oficialismo provincial han defendido el funcionamiento institucional y administrativo de la provincia.

En su pronunciamiento, los legisladores nacionales apuntaron especialmente contra la prolongada permanencia del mismo espacio político al frente de Formosa. Señalaron que el oficialismo provincial lleva décadas ejerciendo el poder y consideraron que esa continuidad genera condiciones que pueden afectar a quienes pretenden desarrollar actividades económicas o expresar posiciones políticas diferentes.

La crítica de La Libertad Avanza no quedó limitada al caso particular del senador. El bloque planteó que existe un problema de carácter más amplio relacionado con las condiciones para trabajar, invertir y producir en la provincia. Según la interpretación de los senadores, la posibilidad de desarrollar proyectos económicos no debería quedar supeditada a la cercanía o aprobación del gobierno de turno.

El enfrentamiento también fue vinculado con la situación institucional de Formosa y con los recientes cuestionamientos surgidos alrededor de la reforma de la Constitución provincial. La bancada libertaria recordó las observaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia respecto de determinados aspectos de ese proceso y sostuvo que el máximo tribunal estableció límites vinculados con la preservación de los principios representativos y republicanos.

El planteo adquiere especial relevancia porque la discusión sobre el sistema político formoseño volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda nacional. La continuidad de Insfrán al frente de la provincia es uno de los principales argumentos utilizados por sus críticos para cuestionar la concentración del poder, mientras que el oficialismo provincial sostiene su legitimidad política a partir de los resultados electorales obtenidos durante décadas.

Frente a este escenario, La Libertad Avanza decidió cerrar su pronunciamiento con una señal explícita de respaldo a Paoltroni. Los senadores afirmaron que el legislador no está solo y anticiparon que continuarán acompañándolo ante las situaciones que consideran injustas.

El conflicto, de esta manera, trasciende la situación empresarial denunciada y se transforma en una nueva disputa política entre el oficialismo nacional y el gobierno de Formosa. La defensa del senador por parte del bloque libertario refuerza además la intención de convertir el caso en un ejemplo de la pelea por la libertad política y económica frente a estructuras de poder provinciales de larga permanencia.