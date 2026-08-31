Carlos Heller pidió fortalecer la unidad opositora y advirtió por el impacto de la inteligencia artificial en el empleo

Carlos Heller destacó la posición común de las tres centrales sindicales en el Consejo del Salario.

El dirigente remarcó la importancia del salario mínimo como referencia para distintos beneficios estatales.

Advirtió que la inteligencia artificial podría generar fuertes transformaciones laborales durante los próximos 10 a 20 años.

También cuestionó el impacto energético y ambiental de los grandes centros de datos.

Heller pidió evitar rupturas entre los sectores opositores por diferencias en las votaciones del Congreso.

El dirigente sostuvo que una mayor unidad puede permitir construir mayorías capaces de poner límites a las políticas del Gobierno.

El ex diputado nacional y presidente del Partido Solidario, Carlos Heller, cuestionó distintas políticas del Gobierno de Javier Milei y planteó la necesidad de ampliar los acuerdos entre los sectores de la oposición para poner límites a las iniciativas oficiales. Durante una jornada en la que también abordó la discusión por el salario mínimo y los efectos de la inteligencia artificial, el dirigente sostuvo que la construcción de consensos será determinante frente a los cambios económicos, laborales y sociales que atraviesa el país.

Uno de los ejes de su análisis fue la última reunión del Consejo del Salario, donde las tres centrales sindicales concurrieron con una posición común. Heller destacó que las organizaciones gremiales hayan podido unificar su postura y consideró que ese tipo de coincidencias constituyen una señal positiva para el movimiento obrero.

El dirigente remarcó además la importancia del salario mínimo vital y móvil como referencia para distintos programas y mecanismos de asistencia. En ese sentido, explicó que su relevancia excede el ingreso que reciben directamente quienes cobran ese monto, debido a que también funciona como parámetro para determinar otros beneficios y sistemas de ayuda estatal.

La discusión salarial se desarrolla, según Heller, en un escenario marcado por una transformación más profunda del mercado laboral. En ese punto, puso especial atención sobre el avance de la inteligencia artificial y sus posibles consecuencias sobre el empleo.

El presidente del Partido Solidario sostuvo que las advertencias provenientes del sector tecnológico no deberían ser interpretadas como una preocupación lejana. A su entender, los cambios podrían producirse durante las próximas décadas, con un impacto particularmente significativo sobre actividades administrativas y empleos de oficina susceptibles de ser automatizados.

Heller consideró que la política debe anticiparse a ese proceso y discutir mecanismos capaces de responder a una eventual transformación de las relaciones laborales. La cuestión, planteó, no consiste únicamente en determinar qué tareas serán reemplazadas por sistemas de inteligencia artificial, sino también en establecer cómo se distribuirán los beneficios derivados del aumento de productividad que puedan generar esas tecnologías.

En la misma línea, expresó reparos sobre la expansión de grandes centros de datos vinculados con el desarrollo de inteligencia artificial. El dirigente puso el foco en los recursos necesarios para sostener esas instalaciones, particularmente el consumo de energía y agua, y planteó interrogantes sobre el destino que el país debería darle a las inversiones tecnológicas.

Según su mirada, Argentina corre el riesgo de convertirse en un territorio atractivo para actividades que enfrentan mayores cuestionamientos regulatorios o ambientales en otros países. Por eso, sostuvo que el debate no debería limitarse a la llegada de capitales, sino contemplar también las condiciones y los efectos que esas inversiones tendrán sobre los recursos estratégicos.

En el plano político, Heller concentró buena parte de su planteo en la necesidad de preservar los acuerdos entre las distintas fuerzas opositoras. Las diferencias que aparecen en el Congreso a la hora de votar iniciativas del Gobierno, señaló, no deberían derivar automáticamente en rupturas dentro de los espacios que consiguieron construir posiciones comunes.

El dirigente pidió comprender que muchos legisladores tienen compromisos con sus provincias y mantienen vínculos políticos con gobernadores, una realidad que puede condicionar determinadas votaciones. Por ese motivo, consideró que cada decisión parlamentaria debe ser analizada dentro de un proceso más amplio y no como un hecho aislado.

Para Heller, la prioridad consiste en sostener y ampliar la unidad posible. En lugar de profundizar las diferencias por cada votación, propuso observar la tendencia general del Congreso y evaluar si los sectores opositores logran incrementar su capacidad para construir mayorías.

En ese sentido, sostuvo que el escenario parlamentario muestra una evolución favorable para quienes buscan establecer límites a las políticas oficiales que, desde su perspectiva, implican un retroceso del Estado, los servicios públicos y las regulaciones.

La construcción de una alternativa política, agregó, requiere ampliar los acuerdos más allá de las identidades partidarias tradicionales. Como referencia, mencionó la experiencia brasileña de Luiz Inácio Lula da Silva y la necesidad de conformar coaliciones suficientemente amplias para disputar el poder y sostener una estrategia política de largo plazo.