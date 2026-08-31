La UCR define su estrategia frente a Milei con dos escenarios distintos en Catamarca y Salta

La UCR avanza con la renovación de autoridades y debate su estrategia hacia 2027.

Catamarca evitó una interna y eligió a Genaro Contreras como nuevo presidente partidario.

Contreras dejó abierta la posibilidad de un futuro acuerdo con La Libertad Avanza.

En Salta habrá elecciones internas el 25 de octubre para renovar la conducción radical.

Soledad Farfán sostiene que el radicalismo puede competir en soledad, aunque admite acuerdos puntuales.

Las diferencias entre las estructuras radicales y libertarias quedarán condicionadas por las particularidades políticas de cada provincia.

La renovación de autoridades de la Unión Cívica Radical avanza en distintas provincias y vuelve a poner en primer plano una discusión que atravesará al partido durante los próximos meses: qué posición adoptar frente al Gobierno de Javier Milei y qué tipo de estrategia electoral construir hacia 2027.

Catamarca y Salta muestran dos caminos diferentes. Mientras en la primera provincia el radicalismo logró evitar una interna y optó por una conducción de consenso, en la segunda los afiliados deberán concurrir a las urnas para definir las nuevas autoridades. En ambos casos, la posibilidad de establecer acuerdos con La Libertad Avanza aparece como uno de los principales temas de debate.

En Catamarca, los distintos sectores partidarios alcanzaron un entendimiento que permitió consagrar a Genaro Contreras como presidente del Comité Provincia para el período 2026-2028. El dirigente pertenece al sector Celeste y tiene trayectoria política en el departamento Belén. Su nombre había quedado inicialmente fuera de las negociaciones, pero finalmente fue incorporado como alternativa para evitar una confrontación interna.

Contreras dejó abierta la posibilidad de establecer conversaciones con La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027, aunque aclaró que no existe por ahora un acuerdo concreto. El nuevo titular radical reconoció que dentro de la UCR existe una tradición favorable a las alianzas, pero consideró necesario ordenar primero la estructura partidaria.

El dirigente también admitió que las diferencias ideológicas con el oficialismo libertario son importantes. Sin embargo, planteó que esas divergencias no deberían impedir una evaluación política futura y sostuvo que cualquier entendimiento deberá definirse en función de los intereses de Catamarca.

La estrategia que propone para recuperar protagonismo incluye fortalecer la presencia territorial y acercar nuevamente al partido a los jóvenes. La intención es reconstruir una estructura con mayor capacidad de representación antes de avanzar en definiciones electorales.

El acuerdo provincial, de todos modos, tuvo una primera dificultad en Valle Viejo, donde se presentaron dos listas pese al compromiso alcanzado entre los sectores. La situación generó malestar y obligó a la Junta Electoral partidaria a revisar la documentación antes de avanzar con la proclamación definitiva.

La discusión sobre una eventual alianza con LLA adquiere además una particularidad en Catamarca debido al vínculo entre el gobernador peronista Raúl Jalil y la Casa Rosada. El mandatario provincial acompañó iniciativas relevantes impulsadas por el oficialismo nacional y algunos legisladores vinculados a su espacio terminaron incorporándose al bloque libertario.

Una eventual alianza entre radicales y libertarios modificaría ese equilibrio político y podría consolidar una oposición provincial más definida frente al gobernador, aun cuando Jalil mantenga canales de diálogo abiertos con el Gobierno nacional.

En Salta, en cambio, el radicalismo transita un escenario de competencia interna. El Comité Central convocó a elecciones para el 25 de octubre, luego de que la Cámara Nacional Electoral ratificara la validez del proceso partidario que había sido judicializado. La resolución permitió retomar la renovación de autoridades en los diferentes niveles de la estructura.

La actual presidenta de la UCR salteña, Soledad Farfán, mantiene una postura más prudente frente a una eventual alianza con el Gobierno nacional. La diputada provincial considera que el radicalismo tiene posibilidades de presentarse de manera independiente en las elecciones provinciales de 2027, aunque no descarta acuerdos específicos con sectores que compartan propuestas vinculadas con empleo, salud, educación pública y presencia del Estado.

Farfán reivindica además una posición de oposición constructiva y respaldó al ex diputado nacional Miguel Nanni para integrar la Auditoría General de la Provincia. Su planteo busca diferenciar al radicalismo de una confrontación permanente con otras fuerzas y sostiene que los dirigentes de LLA deben ser considerados adversarios políticos, no enemigos.

La discusión salteña está atravesada también por la relación entre Gustavo Sáenz y el Gobierno nacional. Mientras el gobernador mantiene canales de diálogo con la Casa Rosada, el sector libertario vinculado con Alfredo Olmedo y Emilia Orozco sostiene una posición más confrontativa con la administración provincial.

Ese espacio cuestionó, entre otros temas, la ampliación de la Corte de Justicia salteña, una cuestión que podría adquirir importancia ante una eventual discusión sobre la posibilidad de que Sáenz busque otro mandato. La disputa abre, además, la posibilidad de que LLA utilice esa discusión judicial como parte de su estrategia para fortalecer la candidatura de Orozco.

Los dos casos reflejan la complejidad que enfrenta la UCR. El partido debe definir si buscará acuerdos con el oficialismo nacional, competirá con identidad propia o combinará ambas estrategias según cada provincia. La respuesta, lejos de ser uniforme, comienza a construirse a partir de las realidades políticas de cada distrito.