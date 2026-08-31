La campaña anticipada reconfigura el Senado y complica el equilibrio parlamentario del oficialismo

La proximidad de las elecciones de 2027 comenzó a modificar el comportamiento de los bloques en el Senado.

La UCR enfrenta una renovación de ocho de sus diez bancas y prioriza cada vez más los intereses provinciales.

Patricia Bullrich debe sostener las negociaciones con aliados mientras crece la tensión con la Casa Rosada.

La discusión por los biocombustibles abrió nuevas divisiones entre senadores de distintas fuerzas políticas.

El tratamiento de proyectos como zonas frías quedó condicionado por el impacto electoral en cada distrito.

Crecen las críticas hacia la estrategia parlamentaria del Ejecutivo por la falta de coordinación en las negociaciones legislativas.

La aceleración del calendario político comenzó a modificar el funcionamiento del Senado y a tensionar los acuerdos que hasta ahora le permitían al oficialismo construir mayorías circunstanciales para avanzar con distintos proyectos. A medida que se acercan las definiciones electorales de 2027, los intereses provinciales y la necesidad de preservar bancas empezaron a pesar más que la disciplina partidaria, generando un escenario cada vez más complejo para la estrategia parlamentaria del Gobierno.

El cambio se percibe especialmente en la Unión Cívica Radical, un bloque clave para la aprobación de numerosas iniciativas y que enfrentará una renovación significativa dentro de dos años, cuando ocho de sus diez senadores actuales deberán poner en juego sus escaños. Esa situación modificó los incentivos de varios legisladores, que comenzaron a priorizar el impacto de cada votación en sus provincias antes que la cohesión interna del bloque.

La misma lógica atraviesa también a espacios más pequeños, como el PRO, además de los bloques provinciales, cuyos posicionamientos suelen responder a las necesidades políticas y económicas de sus gobernadores. En ese contexto, cada proyecto comienza a medirse no solo por su contenido legislativo, sino también por las consecuencias electorales que podría generar en los territorios.

Dentro de ese tablero, la conducción oficialista en el Senado enfrenta un desafío creciente. La tarea de sostener los puentes con los sectores dialoguistas recae sobre Patricia Bullrich, quien debe administrar una negociación permanente con aliados indispensables para habilitar sesiones y construir mayorías, al mismo tiempo que intenta contener las exigencias de una Casa Rosada que suele mostrar resistencia a las concesiones políticas.

Esa tensión se volvió más evidente después de varios episodios recientes que expusieron las dificultades del oficialismo para ordenar su estrategia parlamentaria.

Uno de los antecedentes más ilustrativos fue el tratamiento de la ley vinculada a la propiedad privada, cuyo recorrido dejó en evidencia hasta qué punto la proximidad electoral comenzó a influir sobre el comportamiento de algunos senadores. Durante aquella discusión, distintos legisladores modificaron su posición sobre determinados artículos a partir de las señales que recibían desde sus propias provincias, especialmente cuando advirtieron que otros representantes provinciales podrían votar en sentido contrario.

El episodio dejó expuesta una dinámica que amenaza con repetirse en futuros debates: la prioridad de evitar costos políticos locales frente a la necesidad de sostener acuerdos nacionales.

Ahora, una nueva disputa comenzó a ganar protagonismo alrededor del régimen de biocombustibles, donde aparecen enfrentados los intereses del sector azucarero y del complejo vinculado al maíz y la soja. La discusión gira alrededor de posibles modificaciones que beneficiarían principalmente a la producción azucarera, una posibilidad que ya empezó a dividir tanto a legisladores radicales como a representantes del kirchnerismo, cuyos votos podrían responder más a las economías regionales que a las decisiones partidarias.

La expectativa estaba puesta en una próxima convocatoria de comisiones para avanzar con el dictamen correspondiente, aunque hasta el momento esa instancia todavía no fue oficializada.

Mientras tanto, otros proyectos permanecen en pausa. Entre ellos figura la iniciativa sobre zonas frías, aprobada previamente en Diputados, cuyo tratamiento también genera reparos dentro del Senado por el impacto que podría tener sobre legisladores que enfrentarán procesos electorales en sus respectivos distritos.

En distintos despachos oficialistas admiten que exponer a senadores que históricamente acompañaron al Gobierno en votaciones sensibles podría terminar debilitando esos apoyos cuando la campaña ingrese en su etapa más intensa.

Las dificultades no se limitan únicamente a las diferencias entre bloques. También crecen las críticas hacia la forma en que el Poder Ejecutivo administra la relación con el Congreso.

En distintos sectores del Senado sostienen que varios de los obstáculos registrados durante el tratamiento de leyes obedecen a una escasa planificación política y a una coordinación insuficiente con quienes deben construir los acuerdos legislativos.

Como ejemplo reciente mencionan el conflicto generado durante la negociación por un conjunto de pliegos judiciales, donde aliados del oficialismo impulsaron determinados despachos y, pocas horas después, el propio Gobierno modificó su estrategia, alterando una negociación que ya estaba en marcha.

Ese tipo de movimientos alimenta la percepción de que el desafío del oficialismo ya no consiste únicamente en reunir votos, sino también en administrar una etapa donde la campaña anticipada comenzó a imponer nuevas reglas de juego dentro del Congreso.