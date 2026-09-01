Fuerte cruce entre Quirno y Propato por un buque petrolero de bandera inglesa en Ushuaia

El canciller Pablo Quirno negó que el buque petrolero estuviera vinculado con las Islas Malvinas.

El petróleo transportado provenía de yacimientos de la Cuenca Marina Austral ubicados en territorio argentino.

Tierra del Fuego participa en la fiscalización de la producción y obtiene regalías de la actividad hidrocarburífera.

Quirno defendió la escala del buque en Ushuaia por el movimiento económico y los servicios portuarios que genera.

Agustina Propato reclamó explicaciones oficiales y defendió sus pedidos de informes en el Congreso.

La disputa reavivó el debate político sobre soberanía, Malvinas y las actividades comerciales en el Atlántico Sur.

El canciller Pablo Quirno protagonizó un fuerte intercambio con la diputada nacional de Unión por la Patria Agustina Propato a raíz de la presencia de un buque petrolero de bandera inglesa en el puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego. El episodio reavivó la discusión política en torno a la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur y la cuestión Malvinas, aunque desde el Gobierno buscaron desvincular la operación de cualquier actividad relacionada con las islas.

La controversia se inició después de que dirigentes opositores y autoridades fueguinas reclamaran explicaciones por el ingreso de la embarcación al puerto de Ushuaia. Los cuestionamientos apuntaron especialmente a la bandera del buque y a la sensibilidad que genera cualquier operación comercial que pueda involucrar directa o indirectamente intereses británicos en el territorio austral.

Frente a esos planteos, Quirno salió públicamente al cruce y calificó la situación como “otra operación” política y mediática de la oposición. El canciller sostuvo que la interpretación sobre el origen y destino del petróleo transportado por la embarcación no se corresponde con los hechos y consideró que se intentó instalar una vinculación con Malvinas que, según su explicación, no existe.

El funcionario detalló que el petrolero había sido contratado para trasladar crudo proveniente de la Cuenca Marina Austral, producido dentro del territorio argentino. La carga, explicó, había sido realizada en Río Cullen, una zona donde se extrae petróleo de yacimientos fueguinos operados por TotalEnergies junto con sus socios.

Quirno puso además el foco en la participación de Tierra del Fuego en el proceso de fiscalización. Según indicó, la provincia controla los volúmenes extraídos, supervisa la carga y certifica el origen del crudo que posteriormente es destinado a la exportación. En ese sentido, remarcó que la actividad hidrocarburífera genera regalías, empleo y movimiento económico para la provincia.

El canciller agregó que el consorcio encargado de la explotación cuenta con concesiones prorrogadas por la propia administración fueguina y que existen compromisos de inversión superiores a los 530 millones de dólares, además de mayores regalías previstas. También defendió el impacto económico que genera la utilización del puerto de Ushuaia como parte de la operatoria logística vinculada con el traslado del petróleo.

A partir de estos argumentos, Quirno cuestionó que la escala del buque haya sido presentada como una cuestión relacionada con el Reino Unido o con las autoridades de las Islas Malvinas. Para el canciller, equiparar una operación comercial realizada en territorio continental argentino con una actividad vinculada a la ocupación británica de las islas implica una distorsión de los hechos.

En su planteo, Quirno sostuvo que la defensa de la soberanía requiere diferenciar las operaciones económicas legítimas realizadas dentro del territorio argentino de aquellas que efectivamente involucran intereses vinculados con la ocupación de las Malvinas. También reivindicó la necesidad de abordar la cuestión austral con seriedad y sin utilizarla como herramienta de confrontación política.

La respuesta de Propato no tardó en llegar. La diputada defendió los pedidos de informes que presentó en el Congreso y sostuvo que su objetivo es obtener precisiones oficiales sobre las circunstancias que permitieron la presencia del buque en Ushuaia. La legisladora cuestionó el tono utilizado por el canciller y amplió el debate hacia otros aspectos de la política exterior del Gobierno.

Propato mencionó sus preocupaciones por la situación del Atlántico Sur, la presencia militar británica, acuerdos diplomáticos y proyectos de explotación hidrocarburífera vinculados con las islas. También cuestionó anteriores posiciones atribuidas a Quirno y puso en duda su compromiso con la defensa de los intereses nacionales.

El enfrentamiento dejó expuestas dos interpretaciones contrapuestas. Mientras el Gobierno sostiene que se trató de una operación petrolera desarrollada en territorio argentino y con beneficios económicos para Tierra del Fuego, la oposición reclama mayores explicaciones y advierte sobre la necesidad de extremar los controles cuando intervienen embarcaciones de bandera británica en una zona especialmente sensible para la soberanía nacional.

El episodio volvió así a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda política y abrió una nueva disputa entre el oficialismo y la oposición sobre los criterios que deben regir las actividades comerciales y estratégicas en el extremo sur del país.