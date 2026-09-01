Caputo defendió el ajuste argentino ante el G20 y reforzó el vínculo con el FMI y Estados Unidos

Caputo defendió el programa económico argentino durante la sesión inaugural del G20 de Finanzas.

El ministro afirmó que el Gobierno eliminó el déficit fiscal y redujo el gasto público en términos reales.

La exposición destacó las reformas laborales, la nueva Carta Orgánica del Banco Central y la desregulación económica.

El RIGI fue presentado como uno de los principales instrumentos para atraer inversiones de gran escala.

Kristalina Georgieva valoró la evolución del programa económico tras reunirse con el ministro.

La agenda argentina en Estados Unidos incluye una reunión estratégica con el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó ante los principales referentes financieros del G20 una defensa del programa de ajuste económico que impulsa el Gobierno argentino, en una exposición centrada en los resultados obtenidos desde diciembre de 2023 y en la necesidad de consolidar un modelo basado en el equilibrio fiscal, la inversión privada y la estabilidad macroeconómica.

La intervención se produjo durante la sesión inaugural del encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales que se desarrolla en Carolina del Norte, Estados Unidos, bajo la presidencia del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El encuentro reúne a las principales economías del mundo en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, desafíos para el comercio internacional y una creciente preocupación por la inflación global.

Caputo participó acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning. La delegación argentina también mantendrá reuniones bilaterales con funcionarios estadounidenses, entre ellas un encuentro con Bessent, considerado una de las figuras centrales del equipo económico del presidente Donald Trump.

En su exposición, el ministro sostuvo que la estabilidad macroeconómica constituye el punto de partida para alcanzar un crecimiento sostenible. En ese sentido, repasó las principales medidas implementadas por el Gobierno y afirmó que el programa permitió eliminar tanto el déficit fiscal como el déficit cuasifiscal del Banco Central, además de reducir el gasto público en un 30% en términos reales desde el inicio de la gestión.

Caputo también destacó que el Ejecutivo avanzó en una reducción de impuestos equivalente a tres puntos del Producto Bruto Interno, dentro de un proceso más amplio de desregulación de la economía orientado a generar un clima más favorable para la actividad privada.

Otro de los ejes de su presentación estuvo relacionado con las reformas estructurales aprobadas recientemente. Entre ellas mencionó la reforma laboral, impulsada con el objetivo de fomentar la formalización del empleo, y la nueva Carta Orgánica del Banco Central, que fortalece la autonomía de la entidad e impide el financiamiento monetario del Tesoro.

El ministro insistió en que el crecimiento económico debe apoyarse principalmente en la inversión privada y en un marco de reglas estables que incentive la llegada de capitales. Bajo esa lógica, resaltó el desempeño del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya acumula proyectos aprobados por alrededor de 50.000 millones de dólares, mientras que iniciativas por unos 150.000 millones adicionales continúan en proceso de evaluación.

Como parte del balance presentado ante sus pares internacionales, Caputo aseguró que Argentina registrará un crecimiento del ingreso per cápita por primera vez en dieciséis años, un resultado que, según expuso, se alcanzaría manteniendo simultáneamente superávit fiscal y superávit de cuenta corriente.

En paralelo a las actividades del G20, el ministro mantuvo una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Tras el encuentro, ambos intercambiaron mensajes públicos en los que destacaron la evolución del programa económico argentino y coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la estabilidad y el crecimiento.

La agenda argentina en Estados Unidos se desarrolla, además, en un escenario internacional atravesado por nuevas tensiones económicas y estratégicas. La administración de Donald Trump mantiene una política de fuerte presión sobre varios de sus aliados tradicionales en materia comercial y de defensa, mientras busca contener el impacto de la inflación y las fluctuaciones en los mercados energéticos.

En ese contexto, el encuentro previsto entre Caputo y Bessent adquiere una relevancia adicional, ya que permitirá a la delegación argentina conocer de primera mano las prioridades económicas y geopolíticas de Washington en un momento en el que la relación bilateral ocupa un lugar destacado dentro de la estrategia internacional del Gobierno de Javier Milei.