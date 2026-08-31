Argentina se dolariza: 45.000 millones de dólares comprados desde el fin del cepo

La demanda de divisas por parte de ahorristas particulares ha mantenido una marcada tendencia alcista desde la liberación de las restricciones cambiarias en abril de 2025. Según el último informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios difundido por el Banco Central (BCRA), la adquisición bruta de billetes por parte de personas físicas alcanzó la cifra de 44.437 millones de dólares desde la apertura del cepo. Frente a esta elevada liquidez absorbida, las ventas realizadas por el sector minorista sumaron apenas 6.557 millones de dólares, lo que demuestra que por cada dólar volcado al mercado formal se demandaron casi siete dólares.

La aceleración de esta preferencia por la moneda extranjera tuvo su punto más alto durante julio de 2026, cuando la compra de billetes alcanzó su valor más elevado desde los comicios del año previo. Durante ese mes, 1,7 millones de personas demandaron 3.319 millones de dólares, dejando un saldo neto destinado al atesoramiento personal de casi 3.000 millones de dólares tras descontar las liquidaciones de los vendedores. Este comportamiento derivó en que, en tan solo los primeros siete meses del año actual, la demanda del público superara holgadamente los 18.000 millones de dólares.

A pesar de la persistente presión compradora de los particulares, el funcionamiento del mercado oficial se mantuvo en terreno positivo gracias a la fuerte liquidación del sector agroexportador. Las ventas netas del rubro de cereales y oleaginosas aportaron 3.505 millones de dólares en julio, actuando como el principal sostén de la oferta privada. Esta inyección de divisas permitió que el Banco Central acumulara 14.049 millones de dólares en lo que va del año, superando holgadamente los objetivos fijados en el acuerdo con el FMI y facilitando la transferencia de utilidades corporativas al exterior.

De cara al noveno mes del año, el comportamiento del tipo de cambio, las tasas de interés y el índice inflacionario concentran las miradas de los analistas. Ante un dólar oficial que superó la barrera de los 1.500 pesos, la atención está puesta en si las tasas de rendimiento en moneda local ofrecerán un retorno real positivo frente a la devaluación. En paralelo, las proyecciones privadas estiman un índice de inflación desacelerado entre el 1,5% y el 1,9%, sujeto a que las fluctuaciones cambiarias no impacten directamente sobre la canasta de precios.