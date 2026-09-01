Alcaraz reapareció tras cinco meses y avanzó en el US Open 2026

El estadio Arthur Ashe fue escenario del esperado regreso de Carlos Alcaraz a la competencia oficial, luego de cuatro meses de inactividad. El español, número 3 del mundo, volvió a disputar un partido y lo hizo con una victoria contundente ante el ruso Roman Safiullin en el US Open 2026.

Alcaraz estuvo acompañado en su box por parte de su equipo de trabajo, familiares y una presencia especial: el rapero Travis Scott, con quien además presentó una nueva colección de indumentaria antes del encuentro.

El inicio del partido mostró a un Alcaraz todavía en búsqueda de ritmo. El murciano tuvo que afrontar varias situaciones de quiebre durante sus primeros turnos de saque, pero logró mantenerse firme y evitar complicaciones.

Con el correr de los games, el español comenzó a encontrar mayor precisión en sus golpes. En el séptimo juego consiguió el primer quiebre del partido, aceleró con su derecha y tomó el control del set. Finalmente, cerró el parcial por 6-4 después de 48 minutos.

Alcaraz elevó su nivel y encaminó el triunfo

El segundo set comenzó nuevamente con algunas dudas para el español. Safiullin consiguió quebrar su servicio, pero la reacción de Alcaraz fue inmediata y recuperó la ventaja rápidamente.

A partir de ese momento, el número 3 del ranking volvió a imponer su intensidad desde el fondo de la cancha. En el séptimo game volvió a quebrar el saque del ruso y aprovechó la diferencia para quedarse nuevamente con el parcial por 6-4.

En el tercer set, Alcaraz consiguió rápidamente una ventaja que le permitió jugar con mayor tranquilidad. Después de superar un par de momentos de riesgo con su servicio, rompió el saque de Safiullin y administró la diferencia hasta el final.

El español mantuvo la concentración durante todo el tramo decisivo y no le dio oportunidades a su rival para intentar una remontada.

Alcaraz ya tiene rival para la segunda ronda

Después de 2 horas y 20 minutos de partido, Alcaraz selló su regreso con una victoria por 6-4, 6-4 y 6-? y avanzó a la segunda ronda del US Open.

En la próxima instancia se enfrentará al portugués Jaime Faria (79° del ranking), quien consiguió su clasificación tras eliminar al estadounidense Jenson Brooksby en cinco sets.

Más allá de algunos errores propios de un jugador que volvía a competir después de un largo período, Alcaraz mostró que mantiene intacta su jerarquía y comenzó con el pie derecho su camino en Nueva York.