La Selección Argentina se prepara para la era post-Messi: cómo podría reinventarse Scaloni

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina marca el cierre de una etapa histórica y plantea uno de los mayores desafíos del ciclo de Lionel Scaloni: reconstruir el equipo sin el futbolista que durante años fue su principal referencia ofensiva.

Desde que asumió como entrenador, Scaloni utilizó distintos esquemas, entre ellos el 4-3-3 y el 4-4-2, además de variantes con tres centrales y carrileros. En todos los casos, el funcionamiento tuvo un punto en común: la libertad de Messi para moverse por el frente de ataque, generar juego y resolver en los metros finales.

Ahora, el entrenador deberá encontrar nuevas respuestas para un equipo que ya no contará con esa figura capaz de modificar un partido por sí sola.

El desafío táctico de Scaloni después de Messi

La salida del capitán no implica solamente ocupar un lugar dentro de la formación. La ausencia de Messi modifica la estructura completa de la Selección, ya que los rivales dejarán de concentrar buena parte de sus marcas sobre el sector derecho y la zona de tres cuartos.

Eso puede generar nuevos espacios, pero también obliga a Argentina a encontrar otras maneras de progresar en ataque. La generación de juego deberá repartirse entre varios futbolistas, con mayor participación de los mediocampistas y los extremos.

El objetivo será reemplazar la influencia individual de Messi por un funcionamiento colectivo más dinámico, basado en la circulación de pelota, los movimientos sin balón y la aparición de distintos jugadores en posiciones de ataque.

Thiago Almada y Nico Paz, dos opciones para la creación

Una de las posibilidades que tiene Scaloni es apostar por futbolistas capaces de recibir entre líneas, conducir y asociarse cerca del área rival.

En ese escenario aparece Thiago Almada, quien ya formó parte del proceso de la Selección y puede aportar movilidad, cambio de ritmo y capacidad para romper líneas. Su juego también le permite ocupar diferentes posiciones en el frente de ataque.

Otro de los nombres que podría ganar protagonismo es Nico Paz. El mediocampista se destaca por su visión de juego, capacidad asociativa y lectura de los espacios. Su crecimiento lo convierte en una de las alternativas para asumir mayores responsabilidades en la generación ofensiva.

Ninguno puede reemplazar directamente a Messi, pero ambos pueden ofrecer características diferentes para construir un nuevo circuito de ataque.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez, una posible dupla

Scaloni también podría optar por no buscar un reemplazante directo para Messi y modificar el sistema.

Una de las alternativas sería un 4-4-2 con Lautaro Martínez y Julián Álvarez como dupla de ataque. De esta manera, Argentina podría aprovechar las características complementarias de sus dos delanteros y repartir las responsabilidades ofensivas.

En ese esquema, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tendrían un papel todavía más importante en la elaboración y la llegada al área. A su vez, los jugadores de banda deberían asumir una mayor participación en la creación de situaciones de gol.

Más protagonismo para los mediocampistas y laterales

La ausencia de Messi también podría modificar las obligaciones de otros futbolistas. Mac Allister y Enzo Fernández tendrán que aumentar su presencia cerca del área rival, mientras que los laterales podrían adquirir un papel fundamental para generar amplitud y profundidad.

Sin un jugador que concentre tanta atención de las defensas, Argentina deberá encontrar nuevas formas de generar superioridad. Los movimientos colectivos, las asociaciones y la llegada de los volantes desde atrás podrían convertirse en herramientas centrales.

La Selección Argentina comienza una nueva etapa

El gran desafío de Scaloni no será encontrar a un nuevo Messi, porque no existe un reemplazo posible para un futbolista de su dimensión. La tarea será construir un equipo capaz de competir sin depender de una única figura.

La Selección tendrá que repartir el peso creativo entre varios jugadores y potenciar sus sociedades. La era post-Messi representa el final de un ciclo, pero también la posibilidad de iniciar una nueva etapa basada en un funcionamiento todavía más colectivo.