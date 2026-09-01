La polémica campaña de apuestas que sacude a los esports en Counter-Strike

Las apuestas deportivas ganan cada vez más espacio dentro del mundo de los esports, pero una nueva campaña de Polymarket generó polémica en la escena competitiva de Counter-Strike. Según una investigación de Protos, jugadores profesionales estarían recibiendo entre US$20 y US$500 por publicación en X para mencionar mercados de apuestas, reaccionar a determinadas noticias o compartir pronósticos.

Qué es Polymarket y por qué genera polémica

Polymarket es una plataforma de mercados de predicción en la que los usuarios pueden tomar posiciones sobre distintos acontecimientos y obtener ganancias si sus pronósticos resultan acertados. Dentro de Counter-Strike, ofrece una gran cantidad de mercados vinculados con partidos y situaciones de la escena competitiva.

De acuerdo con la investigación citada, la plataforma cuenta con 509 mercados relacionados con Counter-Strike, algunos de los cuales manejan volúmenes de entre US$1 millón y US$2 millones.

De esta manera, Polymarket busca ir más allá del tradicional patrocinio dentro de los esports y formar parte de las conversaciones que mantienen a diario jugadores y fanáticos en redes sociales.

El punto más cuestionado está justamente en la forma en que se realiza esta promoción. Los jugadores no necesariamente presentan el contenido como una publicidad tradicional. En algunos casos, la estrategia consiste en publicar comentarios sobre partidos, resultados o diferentes situaciones de la escena y, dentro de esa conversación, incorporar referencias a mercados de apuestas de Polymarket.

La investigación también señala que algunas de estas publicaciones habrían sido generadas con inteligencia artificial, una práctica que despertó críticas dentro de la propia comunidad.

Jugadores pagos para promocionar apuestas

El modelo genera cuestionamientos porque una publicación realizada por un jugador profesional puede parecer una opinión personal frente a sus seguidores, cuando en realidad podría existir una compensación económica detrás.

Según los datos publicados por Protos, los pagos por estas publicaciones pueden ir desde US$20 hasta US$500, dependiendo del jugador y del contenido.

Uno de los casos que mayor repercusión tuvo involucró al jugador profesional Robin “ropz” Kool. Una cuenta oficial de Polymarket vinculada a Counter-Strike publicó que el jugador se encontraba en París junto a un Porsche, una información que resultó ser falsa.

Kool respondió públicamente y cuestionó la manera en que se estaba generando contenido alrededor de los jugadores. Además, criticó las publicaciones patrocinadas realizadas con inteligencia artificial y consideró que este tipo de prácticas perjudican a la comunidad de esports.

El límite entre publicidad, entretenimiento y apuestas

La polémica trasciende a Counter-Strike y vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre los esports y las plataformas de apuestas.

La industria resulta especialmente atractiva para estas empresas debido a una audiencia joven, altamente activa en redes sociales y acostumbrada a seguir de cerca a jugadores y equipos.

El problema aparece cuando la diferencia entre entretenimiento, publicidad y apuestas comienza a ser cada vez menos clara. Un jugador que publica sobre un partido o comenta un resultado puede ser interpretado por sus seguidores como una opinión genuina, aun cuando detrás exista un acuerdo comercial.

Polymarket, además, opera dentro de un marco regulatorio complejo y con restricciones en distintos países, mientras que anteriormente también había recibido cuestionamientos por campañas promocionales en redes sociales que utilizaban sitios simulados y apuestas ficticias para mostrar grandes ganancias.

El caso de Counter-Strike vuelve a instalar así una pregunta central para los esports: ¿hasta dónde debería llegar la publicidad de apuestas dentro de una industria con una fuerte llegada entre públicos jóvenes?

El debate ya no pasa únicamente por los sponsors que aparecen en las camisetas o durante las transmisiones. También alcanza al contenido que publican los propios jugadores, donde memes, resultados, polémicas y conversaciones cotidianas pueden mezclarse con promociones de mercados de apuestas.