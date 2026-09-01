La condición que Alejandro Stoessel le habría impuesto a Tini para volver a controlar sus ingresos

En medio del conflicto familiar que atraviesa Tini Stoessel, trascendió una nueva versión sobre la negociación que mantiene con su padre, Alejandro Stoessel, en torno al manejo de sus ingresos y distintos aspectos de su carrera.

Según contaron en SQP, por América, el productor musical habría establecido una particular condición para avanzar con la transferencia de bienes y activos vinculados a la cantante: que Tini no hable públicamente de él ni lo mencione en entrevistas.

“Lo está pidiendo por contrato”, aseguró el panelista Nico Peralta durante el programa. La información generó un fuerte intercambio entre los integrantes del ciclo y Yanina Latorre cuestionó la supuesta exigencia.

“A mí eso ya me parece mal, porque ya más que un padre parece un empresario”, sostuvo la periodista, quien además se refirió a la disputa por el manejo económico de la carrera de la intérprete de “La Triple T”.

En ese sentido, Latorre explicó que el conflicto no estaría limitado a una cuestión de porcentajes sobre los ingresos de la artista. “No es un 80-20 o 70-30. Él quiere cobrar el posicionamiento o la invención de marca. De la marca. Pero... es tu hija, ¡regalásela!”, expresó.

Durante el mismo debate, la panelista retomó la información que había trascendido previamente sobre el supuesto acuerdo y planteó: “Los chicos de Primicias Ya contaron que él está poniendo como condición que ella no lo nombre en las entrevistas. ¿Por qué no quiere que lo nombre?”.

Martín Salwe, por su parte, resumió cómo sería el supuesto planteo entre padre e hija: “El acuerdo sería: yo transfiero todas las cosas a tu nombre, pero vos a cambio no me menciones en ninguna entrevista”.

La versión se conoce en medio de la creciente repercusión que generó la auditoría sobre las cuentas y sociedades vinculadas a la familia de Tini y después de que trascendiera que la cantante busca separar sus finanzas de las de sus padres.

Por qué Tini Stoessel habría permitido que se conociera el conflicto

En SQP, Yanina Latorre también contó detalles sobre los motivos por los que Tini habría permitido que el conflicto familiar tomara estado público.

Según relató la periodista, una persona cercana a la cantante le habría asegurado que “La Triple T” estaba cansada de no poder tomar determinadas decisiones sobre su carrera y administrar libremente su patrimonio.

“Alguien muy cercano a ella me dijo que le hubiera encantado que todo esto no pasara. El tema viene desde hace cuatro meses, pero se vio en la obligación de permitir que se filtre porque sentía que había muchas piedras en el camino”, explicó Latorre.

De acuerdo con esa versión, Tini habría intentado durante meses conseguir mayor autonomía sobre sus asuntos profesionales y económicos, pero los avances no habrían sido suficientes.

“Ella cree que el papá le decía a todo que sí, que le iba a dar (autonomía) y que después no pasaba”, señaló la conductora, quien relacionó esta situación con otros momentos en los que la cantante habría intentado involucrarse más activamente en el manejo de su carrera.

Según el relato de Latorre, uno de los principales puntos de conflicto habría aparecido al momento de avanzar con la entrega de documentación y la firma de determinados papeles.

“Al momento de entregar las carpetas, los papeles, Alejandro no firmó, no entregó. Lo que hacían era habilitarle más guita si se quejaba y que se comprara la casa, dos relojes... Por eso sentía que la entretenían”, afirmó.

Para la periodista, Tini habría interpretado esas situaciones como una manera de postergar su objetivo de obtener un mayor control sobre sus ingresos y decisiones profesionales.

“Ella se encargó de llamar a uno por uno para que todo esto no suceda y no obtuvo ningún resultado. No está haciendo nada malo”, sostuvo Latorre al explicar la versión que recibió de una persona del entorno de la artista.

La conductora también opinó sobre la situación económica y descartó, desde su perspectiva, que se tratara de un supuesto robo de dinero: “Para mí no le afanaron”, afirmó.

Por último, Latorre aseguró que el conflicto no tendría únicamente un componente económico. Según su versión, Tini también estaría dolida por la manera en que sus padres observarían a las personas que forman parte de su entorno.

“Cada vez que alguien entró a su vida, ya sea Rodrigo De Paul, los asistentes o productores, solo ven si les sirve para seguir dominándola. Si ven que alguien le abre los ojos, lo descartan”, concluyó.