El mercado automotor cayó 19% en agosto

Agosto cerró con 44.415 patentamientos de vehículos 0 km y una caída interanual del 19,1%.

El acumulado de los primeros ocho meses del año registra un retroceso del 13,3% frente al mismo período anterior.

Las cifras de julio podrían modificarse nuevamente por la incorporación posterior de operaciones al registro oficial.

Toyota lideró las ventas de agosto con 7.247 unidades y amplió su ventaja sobre Volkswagen y Fiat.

La Toyota Hilux volvió a ser el modelo más vendido, mientras que el Yaris Cross alcanzó por primera vez el tercer lugar.

La demanda continúa selectiva y el sector espera una recuperación vinculada con una eventual mejora de la actividad económica.

El mercado automotor argentino volvió a mostrar señales de contracción durante agosto, con una caída significativa en la cantidad de vehículos 0 km patentados. En total, se registraron 44.415 unidades entre automóviles particulares y vehículos utilitarios livianos y pesados, lo que representó una disminución interanual del 19,1% frente a las 54.889 unidades patentadas en agosto de 2025.

La comparación con julio también arrojó un resultado negativo, aunque considerablemente menor. El mes pasado había cerrado inicialmente con 43.758 patentamientos, por lo que el registro de agosto implicaría una mejora del 1,5%. Sin embargo, el número definitivo de julio terminó siendo de 45.075 unidades, debido a la incorporación posterior de 1.317 vehículos al registro original.

Esta diferencia deja abierta la posibilidad de que el resultado de agosto sea revisado durante los próximos días y termine incluso igualando o superando el registro de julio. La situación expone una particularidad del sistema de patentamientos, donde las cifras pueden modificarse una vez concluido el período mensual debido a la incorporación posterior de operaciones.

Más allá de esa cuestión estadística, el panorama general continúa mostrando una retracción del mercado. Con ocho meses contabilizados, el acumulado anual registra una caída del 13,3%, profundizando el retroceso que hasta julio era del 12,8%. El comportamiento refleja una demanda que permanece selectiva y que todavía no logra recuperar los niveles observados durante el año pasado.

Desde el sector concesionario señalaron que la situación está vinculada con las dificultades para captar compradores en un escenario donde las decisiones de adquisición siguen dependiendo fuertemente de la evolución de la actividad económica. También destacaron el esfuerzo de toda la cadena automotriz para contener el impacto de la caída y sostener las operaciones.

En paralelo, las automotrices continúan disputando posiciones en un mercado donde Toyota logró consolidar una ventaja considerable. La marca japonesa encabezó las ventas de agosto con 7.247 unidades, equivalentes al 17,4% del total. Volkswagen quedó en segundo lugar, con 5.184 patentamientos, mientras que Fiat ocupó el tercer puesto con 4.718.

Ford registró 4.101 unidades y Chevrolet completó los primeros cinco lugares con 3.910. Más atrás se ubicaron Renault, con 2.909 vehículos; Peugeot, con 2.169; Citroën, con 1.493; BYD, con 1.389; y Jeep, con 1.086.

El liderazgo de Toyota también se explica por el desempeño de sus principales modelos. La Hilux volvió a ser el vehículo más patentado del país durante agosto, con 2.616 unidades. La pickup de Toyota se mantuvo al frente por encima de la Ford Ranger, que alcanzó 1.781 unidades.

La principal novedad del ranking de modelos fue el ingreso del Toyota Yaris Cross al tercer puesto. El SUV compacto, que comenzó a comercializarse en marzo, consiguió 1.619 patentamientos y se ubicó por primera vez entre los tres vehículos más vendidos del mercado argentino.

El resultado fue especialmente significativo porque desplazó al Ford Territory, que registró 1.601 unidades y quedó en el cuarto lugar general. De esta manera, el modelo de Toyota logró posicionarse incluso por encima de uno de los vehículos importados que venía encabezando ese segmento.

El Fiat Cronos quedó quinto, con 1.490 unidades, seguido por Volkswagen Amarok, con 1.405; Volkswagen Tera, con 1.166; Peugeot 208, con 1.141; Toyota Yaris, con 1.100; y Toyota Corolla Cross, con 969.

La presencia de cuatro modelos de Toyota entre los diez primeros lugares explica buena parte de la distancia obtenida por la marca frente a sus competidores. Ford y Volkswagen aportaron dos modelos cada una, mientras que Stellantis colocó dos vehículos, correspondientes a Fiat y Peugeot.

El escenario plantea así un doble desafío para el sector: recuperar volumen de ventas en un mercado que todavía se encuentra por debajo de los registros del año anterior y, al mismo tiempo, adaptarse a una demanda que muestra nuevas preferencias por pickups, SUV y modelos con una oferta competitiva en precio y equipamiento.