El reclamo de Majo Granatto al Gobierno tras la consagración de Las Leonas

El regreso de la Selección argentina de hockey a territorio nacional, luego de conquistar el Mundial 2026, tuvo un momento destacado por las declaraciones de una de sus principales referentes. La capitana María José Granatto aprovechó su llegada a Ezeiza para hablar sobre las dificultades que atraviesa el deporte argentino y reclamar mayor inversión y apoyo estatal para la disciplina.

“Necesitamos mucho más inversión en el deporte. El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad. Y creo que nosotras como equipo intentamos transmitir también esos valores. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con más apoyo”, expresó la delantera frente a los micrófonos.

En ese sentido, Granatto destacó el esfuerzo realizado por el plantel para alcanzar la consagración mundial y dejó un mensaje esperanzador de cara al futuro. “Sabemos que, como argentinas, todo nos cuesta un poquito más, pero ojalá que esto sea un puntapié para que todo mejore”, sostuvo.

Granatto y el peso de conquistar el Mundial

La capitana también se refirió al significado que tuvo para el equipo conseguir un nuevo título mundial después de tantos años de esfuerzo, frustraciones y derrotas.

“Pesa. Un montón pesa. Todos estos años de esfuerzo, años de soñarlo, muchas derrotas también. Muchas derrotas porque hubo que pasarlas para hoy poder levantarla”, reconoció Granatto.

La jugadora destacó que cada uno de esos momentos fue fundamental para alcanzar el objetivo. “No cambio nada. Todo lo que vivimos, todo lo que trabajamos para que esto sea posible”, agregó al repasar el camino recorrido por el seleccionado.

El mensaje de María José Granatto para las nuevas generaciones

Más allá de su reclamo por una mayor inversión, la referente de la Selección argentina también aprovechó el histórico momento para dirigirse a los chicos y jóvenes que sueñan con llegar algún día al seleccionado.

En ese sentido, Granatto los invitó a mantener la ilusión y a disfrutar del deporte: “Que sueñen, que sueñen siempre. Con esfuerzo, con sueños y oportunidades a veces las cosas se dan”.

Y cerró con una frase que resume su vínculo con el hockey: “Que disfruten mucho, que es el deporte más lindo del mundo”.