Aguiar advirtió por la pérdida salarial y alertó que el endeudamiento ya es para sobrevivir

Aguiar cuestionó la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

El 87% de los trabajadores estatales estaría endeudado, según un relevamiento de ATE.

El dirigente afirmó que las deudas se utilizan actualmente para afrontar alimentos, alquileres y tratamientos médicos.

Aguiar criticó el nivel del salario mínimo y sostuvo que no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

También denunció una deuda de $223.000 millones en la obra social OSFA y problemas en la atención médica.

Kelly Olmos cuestionó el programa económico y Aguiar realizó una autocrítica sobre el rol sindical durante el gobierno de Alberto Fernández.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, volvió a cuestionar con dureza la situación de los trabajadores y advirtió que la pérdida del poder adquisitivo está llevando a una creciente cantidad de empleados estatales a recurrir al endeudamiento para cubrir necesidades básicas. Sus declaraciones se produjeron luego de conocerse una mejora salarial del 10% para los integrantes de la Policía Federal Argentina, distribuida en cuatro cuotas.

El dirigente sindical puso el foco en la distancia existente entre los ingresos de los trabajadores y el costo de vida. Según planteó, los salarios dejaron de ser suficientes para garantizar las condiciones mínimas de bienestar familiar y obligan a buena parte de los trabajadores a decidir qué gastos pueden afrontar y cuáles deben postergar.

Aguiar sostuvo que existe una profunda desigualdad económica y describió un escenario dividido entre sectores que mantienen privilegios y una mayoría que enfrenta mayores dificultades para sostener sus ingresos. En ese contexto, cuestionó que los trabajadores estén aceptando remuneraciones que, a su entender, se encuentran por debajo de lo que debería garantizar el marco legal.

Uno de los datos centrales aportados por el titular de ATE es el nivel de endeudamiento dentro del sector público. De acuerdo con un relevamiento realizado por la organización sindical, el 87% de los trabajadores estatales tendría algún tipo de deuda.

La particularidad del escenario actual, según Aguiar, es que el endeudamiento dejó de estar asociado principalmente al consumo de bienes o a la adquisición de determinados productos y pasó a utilizarse como una herramienta para afrontar gastos esenciales. Alimentos, alquileres y tratamientos médicos aparecen entre las obligaciones que muchos trabajadores necesitan financiar cuando sus ingresos no alcanzan.

La situación también fue vinculada por el dirigente con el deterioro del salario mínimo vital y móvil. Aguiar cuestionó que ese ingreso pueda ser considerado suficiente para garantizar una vida digna y señaló que su evolución no habría acompañado el incremento de los precios. La discusión sobre el salario mínimo adquiere especial relevancia porque funciona como referencia para distintos sectores de la economía y como indicador de las condiciones generales del mercado laboral.

El sindicalista también expresó preocupación por la situación financiera de la obra social OSFA, destinada al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Según denunció, el organismo acumula una deuda de $223.000 millones y atraviesa dificultades para sostener una atención médica adecuada.

Para Aguiar, el deterioro de los ingresos no puede analizarse de manera aislada, ya que se combina con mayores dificultades para acceder a servicios esenciales. La pérdida de capacidad de compra, el endeudamiento y los problemas en las prestaciones sociales conformarían, desde su perspectiva, un escenario de creciente vulnerabilidad para los trabajadores y sus familias.

Las críticas también alcanzaron al rumbo general de la política económica. La ex ministra de Trabajo Kelly Olmos cuestionó la estrategia oficial y sostuvo que el programa económico utiliza a los salarios como una de las principales variables de ajuste. Según su planteo, una familia integrada por cuatro personas necesita alrededor de $1.600.000 mensuales para superar la línea de pobreza.

La discusión se concentra así en el impacto que tiene la estrategia de estabilización sobre los ingresos laborales. Mientras el Gobierno busca contener los costos salariales para reducir las presiones inflacionarias y mejorar las variables macroeconómicas, los sectores sindicales advierten que esa política puede trasladar una parte significativa del costo del ajuste hacia los trabajadores.

En paralelo, Aguiar realizó una autocrítica respecto del papel desempeñado por el sindicalismo durante la gestión de Alberto Fernández. El dirigente consideró que el silencio de una parte del movimiento sindical frente a los problemas de aquel gobierno contribuyó al escenario político que permitió el crecimiento de Javier Milei.

La advertencia sindical vuelve a instalar, de esta manera, la discusión sobre el poder adquisitivo, el empleo y el costo social de la estabilización económica. El desafío para el Gobierno será sostener la reducción de la inflación sin profundizar el deterioro de los ingresos, mientras que los gremios deberán definir cómo responder ante un escenario en el que, según sus propios relevamientos, el endeudamiento comienza a convertirse en una herramienta de subsistencia.