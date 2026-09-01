Las exportaciones argentinas a la Unión Europea crecieron 19% y alcanzaron su mayor nivel desde 2022

Las exportaciones argentinas a la Unión Europea alcanzaron u$s 5.191 millones entre enero y julio de 2026.

El valor exportado creció 19% respecto del mismo período de 2025.

Entre mayo y julio los envíos sumaron u$s 2.476 millones, con un incremento interanual del 13,1%.

Argentina avanzó rápidamente en la utilización de distintos cupos arancelarios para ingresar al mercado europeo.

La carne bovina, la miel, los productos pesqueros y el biodiésel se encuentran entre los sectores beneficiados.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea abrió nuevas oportunidades comerciales y podría impulsar las exportaciones argentinas en los próximos años.

Las exportaciones argentinas hacia los países de la Unión Europea registraron un fuerte crecimiento durante los primeros siete meses de 2026 y alcanzaron los u$s 5.191 millones, una cifra que representa un incremento del 19% respecto del mismo período del año anterior. El resultado convirtió al bloque europeo en uno de los destinos que mayor dinamismo mostró para las ventas externas argentinas y marcó el tercer mejor registro de los últimos 14 años.

Entre enero y julio de 2025, las exportaciones hacia la Unión Europea habían totalizado u$s 4.365 millones. Un año después, el valor se incrementó en u$s 861 millones, reflejando una expansión que se profundizó especialmente después de mayo, cuando comenzó a regir el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El tratado estableció importantes reducciones arancelarias y permitió una apertura inmediata para la totalidad de los bienes industriales y para una amplia proporción de los productos agrícolas argentinos que ingresan al mercado comunitario. El efecto sobre las exportaciones se hizo particularmente visible durante el segundo trimestre del año.

Entre mayo y julio de 2026, los envíos argentinos a Europa sumaron u$s 2.476 millones, lo que significó un crecimiento del 13,1% respecto del mismo período del año anterior. La aceleración de las operaciones refleja la respuesta de distintos sectores productivos a las nuevas condiciones de acceso al mercado europeo.

Uno de los datos más relevantes aparece en la utilización de las cuotas arancelarias. Para fines de julio, los exportadores argentinos habían utilizado la totalidad del cupo correspondiente a huevos y se encontraban prácticamente al límite de la cuota de albúmina de huevo. La miel también mostró una elevada demanda, con más del 70% del cupo utilizado, mientras que el etanol superó el 50%.

En el caso del arroz, se había alcanzado aproximadamente un tercio del cupo disponible, mientras que las exportaciones de carne bovina fresca también se acercaban a ese nivel. La velocidad con la que fueron ocupados algunos contingentes refleja el interés de las empresas argentinas por aprovechar las nuevas condiciones comerciales.

El complejo apícola se ubicó entre los sectores favorecidos. Las exportaciones de miel superaron en un 88,4% el promedio registrado durante los últimos cinco años, impulsadas por la posibilidad de acceder con arancel cero dentro del cupo correspondiente.

La actividad pesquera también recibió un impulso. La merluza comenzó a beneficiarse de la eliminación de derechos de importación que anteriormente se ubicaban entre el 8% y el 15%. En el caso de los langostinos, el proceso de reducción arancelaria comenzó con una baja inicial del 20% sobre la tarifa vigente.

El sector ganadero encontró otro beneficio relevante en la modificación de las condiciones para ingresar al mercado europeo. La tradicional Cuota Hilton pasó a ingresar sin el arancel del 20% que se aplicaba anteriormente. Además, se incorporaron contingentes preferenciales para carne fresca y congelada, con volúmenes de 6.050 y 4.950 toneladas, respectivamente, y una alícuota reducida del 7,5%.

El biodiésel también volvió a ganar protagonismo. Durante junio y julio se concretaron operaciones por más de u$s 110 millones, marcando una reactivación de los embarques hacia Europa. El repunte estuvo relacionado con cambios en la normativa comunitaria sobre la soja, que permitieron despejar obstáculos que afectaban a los biocombustibles elaborados con esa materia prima.

La modificación regulatoria también favoreció las ventas de harina de soja, petróleo crudo y productos derivados del complejo manicero, ampliando el impacto positivo sobre distintas cadenas exportadoras.

El crecimiento de las ventas hacia Europa representa una oportunidad relevante para diversificar mercados y aumentar el ingreso de divisas. La evolución registrada durante los primeros meses de vigencia del acuerdo muestra que sectores agroindustriales, pesqueros, energéticos y alimenticios comenzaron a aprovechar las nuevas condiciones de acceso.

El desafío para Argentina será transformar este impulso inicial en una tendencia sostenida, incrementando volúmenes, incorporando productos con mayor valor agregado y utilizando de manera eficiente los cupos disponibles. Si el crecimiento comercial se consolida, el mercado europeo podría adquirir una importancia todavía mayor para las exportaciones argentinas durante los próximos años.