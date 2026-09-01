El mercado cambiario se fortalece y aleja el riesgo de una devaluación brusca

La cuenta corriente cambiaria acumuló un superávit de u$s2.549 millones durante los últimos doce meses.

Las reservas internacionales aumentaron u$s5.940 millones y alcanzaron u$s47.596 millones al cierre de julio.

El saldo de la cuenta financiera fue positivo en u$s3.219 millones.

El dólar MEP subió menos que la inflación durante los últimos doce meses.

La mejora de los términos de intercambio y el resultado comercial fortalecen la oferta de divisas.

El ingreso de dólares del campo y una mayor demanda de activos en pesos podrían sostener la estabilidad cambiaria.

La evolución reciente del mercado cambiario argentino muestra un escenario de mayor solidez externa, con una combinación poco habitual de superávit de cuenta corriente, resultado financiero positivo, acumulación de reservas y equilibrio fiscal. Los datos correspondientes a los últimos doce meses hasta julio de 2026 permiten observar que el ingreso de dólares generado por la economía real y por el financiamiento externo alcanzó para cubrir las principales necesidades de divisas y, al mismo tiempo, incrementar el stock de reservas.

Uno de los principales datos surge de la cuenta corriente del mercado cambiario del Banco Central, que acumuló un resultado positivo de u$s2.549 millones durante el período analizado. El resultado estuvo explicado fundamentalmente por el fuerte saldo de los cobros y pagos vinculados con el comercio exterior, que alcanzó los u$s28.209 millones.

Ese excedente permitió afrontar un déficit de u$s9.393 millones correspondiente a los servicios, junto con pagos de intereses por u$s12.791 millones y remesas de dividendos y utilidades por u$s3.674 millones. La magnitud de los ingresos provenientes del comercio exterior aparece así como uno de los principales factores de respaldo para la estabilidad cambiaria.

Los cobros de exportaciones alcanzaron u$s93.138 millones en los últimos doce meses, una cifra que refleja la capacidad de generación de divisas de la economía argentina. En este contexto, el escenario cambiario mostró un comportamiento diferente al que esperaban quienes apostaban por una depreciación significativa del peso.

La evolución del dólar financiero constituye una referencia. Al 31 de julio de 2025, el dólar MEP cotizaba a $1.359,8, mientras que un año después se ubicaba en $1.517,7. El incremento nominal fue considerablemente inferior al avance de los precios, que durante el mismo período alcanzó el 33,8%. De esta manera, quienes apostaron por una fuerte suba del dólar tuvieron un resultado desfavorable frente a la inflación.

La cuenta financiera también presentó un saldo positivo de u$s3.219 millones en los doce meses hasta julio de 2026. Entre los principales ingresos aparecen préstamos destinados a empresas y provincias por u$s18.051 millones y créditos provenientes del FMI y otros organismos financieros internacionales por u$s5.937 millones.

Al mismo tiempo, los particulares realizaron compras de dólares por u$s34.241 millones. A pesar de esa elevada demanda, el mercado consiguió absorber el flujo sin provocar una crisis cambiaria. La capacidad del sistema para procesar esa demanda constituye uno de los elementos destacados del actual escenario.

Como resultado de los movimientos de las cuentas corriente y financiera, las reservas internacionales registraron una mejora de u$s5.940 millones en el período y alcanzaron un stock de u$s47.596 millones al cierre de julio.

El panorama se completa con un resultado fiscal positivo de u$s250 millones. La combinación de equilibrio de las cuentas públicas, superávit corriente, saldo financiero favorable y acumulación de reservas configura un escenario que reduce, al menos por el momento, las probabilidades de una devaluación abrupta.

Otro factor relevante es la mejora de los términos de intercambio. En los últimos doce meses, los precios de las exportaciones aumentaron 12,4%, mientras que los de las importaciones subieron 8,4%. A esto se suma un incremento de 1,5% en las cantidades exportadas y una caída de 9,2% en las importaciones, una combinación que favorece el resultado comercial.

En este contexto, el principal desafío pasa por recuperar la demanda de pesos. La preferencia de los argentinos por el dólar como reserva de valor continúa limitando la expansión de la moneda local y contribuye a mantener elevadas las tasas de interés.

Las alternativas de inversión en pesos presentan rendimientos que superan las expectativas de inflación. Algunas letras ofrecen tasas cercanas al 29%, mientras que instrumentos ajustados por TAMAR alcanzan rendimientos superiores al 31%. A su vez, determinados bonos soberanos en dólares presentan tasas superiores al 10%.

Con una inflación esperada del 21,2% para los próximos doce meses y una proyección de depreciación cambiaria del 24,8%, los activos en pesos podrían mantener rendimientos atractivos si esas previsiones se cumplen.

El escenario podría reforzarse durante septiembre, cuando se espera una mayor liquidación de divisas provenientes del sector agropecuario. La combinación de precios favorables para varios cultivos, nuevas medidas económicas y una eventual exteriorización de capitales podría incrementar todavía más la disponibilidad de dólares.