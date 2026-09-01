Mario Blejer: “La Argentina está en una batalla político-económica y el proceso de estabilización puede llevar hasta diez años”

Blejer sostiene que la estabilización económica puede demandar entre cinco y diez años.

Considera que el Gobierno enfrenta una batalla simultáneamente económica y política.

Rechaza la devaluación como solución estructural para mejorar la competitividad.

Plantea que la relación del Gobierno con la sociedad requiere mayor pragmatismo.

Advierte que algunos problemas financieros necesitan supervisión estatal para evitar riesgos sistémicos.

Atribuye la persistencia del riesgo país principalmente a la incertidumbre política.

El economista Mario Blejer, quien presidió el Banco Central durante la crisis de 2002 y fue asesor del Fondo Monetario Internacional durante más de dos décadas, sostuvo que el programa económico del Gobierno de Javier Milei atraviesa una etapa de transición compleja que exige continuidad y perseverancia. A su juicio, el desafío no radica en la ausencia de medidas, sino en administrar los costos sociales y políticos que implica abandonar un modelo económico para construir otro.

Blejer reafirmó una advertencia que había formulado en 2024, cuando expresó preocupación por la posibilidad de que la sociedad perdiera la paciencia antes de que el proceso de estabilización mostrara resultados más visibles. Dos años después, aseguró que mantiene la misma mirada: considera que las transformaciones económicas profundas no producen efectos inmediatos y que la normalización de una economía puede demandar entre cinco y diez años.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno debe profundizar las reformas en lugar de modificar el rumbo. Sin embargo, reconoció que durante ese recorrido inevitablemente habrá sectores afectados, por lo que sostuvo que la estrategia oficial debería contemplar mecanismos para reducir el impacto social del ajuste y fortalecer la confianza.

Blejer definió el escenario actual como una “batalla político-económica”, donde las decisiones económicas conviven con disputas políticas internas y con un contexto internacional que también condiciona el desempeño argentino. Según su análisis, algunos sectores que reclaman un cambio de rumbo fueron precisamente quienes obtuvieron beneficios bajo el esquema económico anterior.

Para el economista, además de las políticas públicas, existen factores intangibles que resultan decisivos para consolidar la recuperación. Entre ellos mencionó la necesidad de generar un clima favorable para las inversiones, ofrecer previsibilidad y construir confianza, elementos que considera fundamentales para sostener el crecimiento.

La competitividad más allá del dólar

Uno de los principales ejes de su análisis estuvo vinculado al debate sobre el tipo de cambio. Frente a quienes sostienen que la economía necesita una nueva devaluación para recuperar competitividad, Blejer cuestionó ese planteo y aseguró que la Argentina repitió durante décadas un mismo patrón: utilizar la devaluación como herramienta para corregir desequilibrios, con consecuencias inflacionarias que terminaron erosionando salarios y productividad.

A su entender, la competitividad debe construirse mediante aumentos de productividad y estabilidad de precios, no únicamente a través del valor del dólar. Incluso sostuvo que resulta difícil establecer cuál sería un tipo de cambio de equilibrio y remarcó que los sectores verdaderamente competitivos logran sostenerse en los mercados internacionales por sus propias ventajas productivas.

En ese contexto, defendió la intención oficial de desvincular la competitividad exclusivamente del tipo de cambio y consideró que ese enfoque representa un intento de romper con una lógica que históricamente terminó alimentando nuevos procesos inflacionarios.

Recursos naturales y desafíos productivos

Blejer también destacó las oportunidades que representan sectores estratégicos como la minería y el complejo de oil & gas, aunque advirtió que el país debe encontrar un equilibrio entre aprovechar esos recursos y evitar repetir errores del pasado.

Según explicó, la Argentina no debería desaprovechar su potencial en actividades como el litio, pero tampoco caer en esquemas que descuiden la inversión necesaria para desarrollar esos sectores. Para él, el desafío consiste en acompañar ese crecimiento sin reproducir modelos industriales que, en experiencias anteriores, terminaron afectando la competitividad general de la economía.

Críticas al vínculo con la sociedad

Aunque respaldó el rumbo económico general, Blejer introdujo una observación crítica sobre la comunicación política del Gobierno. Consideró que la administración de Milei actúa con pragmatismo en materia económica, pero señaló que le falta una estrategia similar para relacionarse con quienes no integran su núcleo de apoyo.

En ese punto sostuvo que una gestión puede mantener convicciones firmes sin deteriorar el diálogo con amplios sectores de la sociedad, especialmente en un contexto donde las elecciones siguen siendo un componente central de la legitimidad política.

Bancos, crédito y estabilidad financiera

Respecto del sistema financiero, Blejer advirtió sobre la necesidad de mantener una supervisión rigurosa frente al crecimiento de determinadas operatorias, como los préstamos en dólares otorgados a quienes generan ingresos en pesos.

Recordó su experiencia al frente del Banco Central durante la crisis financiera de 2002 para señalar que algunos problemas que inicialmente parecen limitarse a relaciones entre privados pueden transformarse rápidamente en riesgos sistémicos. Por esa razón, sostuvo que el Estado debe conservar herramientas de control para evitar que eventuales descalces afecten al conjunto del sistema bancario.

Riesgo país y escenario político

Al analizar el comportamiento del riesgo país, Blejer reconoció que le sorprendió que el indicador volviera a subir después de haber perforado los 500 puntos. En su interpretación, ese retroceso no responde únicamente a factores financieros internacionales, sino principalmente a la incertidumbre política sobre el futuro del país.

Finalmente, afirmó que los mercados hoy observan con mayor atención la estabilidad política que el nivel de reservas y cuestionó la ausencia de una propuesta alternativa claramente definida desde el peronismo. En ese marco, reiteró su visión crítica sobre la historia económica del movimiento justicialista, al considerar que buena parte de sus políticas terminaron favoreciendo procesos inflacionarios, aunque distinguió esa evaluación de su reconocimiento al aporte histórico de la doctrina social impulsada por Juan Domingo Perón.