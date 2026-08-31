Santa Fe pone en marcha un ambicioso plan para recuperar 12 canales y mejorar el drenaje

El Gobierno de Santa Fe comenzó un nuevo operativo de limpieza y recuperación de 12 canales troncales ubicados en el centro de la provincia, en el marco del plan hídrico diseñado para reforzar el sistema de drenaje ante la llegada del fenómeno climático conocido como “El Niño”.

La primera intervención se inició en el Canal Malaquías, donde las tareas abarcan unos 15 kilómetros. En esta etapa, la maquinaria trabaja en la conformación de las banquinas necesarias para avanzar posteriormente con el acondicionamiento del curso de agua.

La obra tendrá impacto sobre distintas localidades del centro santafesino, entre ellas Sauce Viejo, Santo Tomé, San Agustín, Franck y Colonia San José, donde se busca favorecer el escurrimiento de los excedentes hídricos y reducir posibles inconvenientes durante períodos de lluvias intensas.

Más de 350 kilómetros de canales

El programa contempla la recuperación de aproximadamente 352 kilómetros de canales y fue adjudicado a la empresa MEM Ingeniería. Según informó la Provincia, la inversión supera los 5.000 millones de pesos.

El objetivo central es recuperar la capacidad hidráulica de los cursos seleccionados y mejorar su funcionamiento para facilitar el traslado del agua, tanto en áreas urbanas como en sectores destinados a la producción.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que el plan tendrá alcance provincial y contempla intervenciones en distintos puntos del territorio santafesino.

Una vez finalizados los primeros trabajos sobre el Canal Malaquías, el cronograma prevé continuar con las tareas de limpieza y acondicionamiento en los canales Las Bandurrias y Las Avispas.

La iniciativa forma parte de una estrategia preventiva frente a posibles eventos de lluvias abundantes y apunta a fortalecer la infraestructura hídrica de la provincia antes de los períodos de mayor riesgo.