La UCR bonaerense busca redefinir su estrategia mientras la polarización tensiona el mapa opositor

La UCR bonaerense cerró su renovación de autoridades, pero mantiene abiertas las diferencias sobre las alianzas electorales.

El partido busca fortalecer su estructura en los 135 municipios antes de negociar acuerdos para 2027.

Evolución insiste en sostener una alternativa de centro y rechaza un acercamiento con La Libertad Avanza.

El sector cercano a Maximiliano Abad considera que el principal adversario sigue siendo el peronismo.

La posible candidatura de Diego Santilli podría modificar el posicionamiento de numerosos intendentes radicales.

La definición sobre las alianzas se perfila como una decisión institucional que marcará el futuro del radicalismo provincial.

La reactivación de las conversaciones entre La Libertad Avanza y el PRO para avanzar en una eventual alianza electoral volvió a colocar a la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires frente a una definición estratégica que podría marcar su futuro político. Con la renovación de autoridades partidarias ya resuelta, el radicalismo intenta reconstruir su estructura territorial, pero las diferencias internas sobre cómo enfrentar una elección cada vez más polarizada siguen abiertas.

El escenario proyectado para 2027 obliga al partido centenario a debatir si debe acercarse al espacio que lidera Javier Milei, sostener una alternativa de centro o explorar entendimientos con sectores del peronismo no kirchnerista, una discusión que atraviesa tanto a la conducción provincial como a sus principales dirigentes territoriales.

La llegada de Emiliano Balbín a la presidencia de la UCR bonaerense permitió cerrar, al menos institucionalmente, la intensa disputa interna que enfrentó al sector referenciado en Maximiliano Abad con Evolución, el espacio conducido a nivel nacional por Martín Lousteau. Sin embargo, la unidad alcanzada en la conducción no terminó con las diferencias respecto del rumbo electoral.

Durante su asunción, Balbín dejó en claro que la prioridad será fortalecer la identidad partidaria antes de negociar cualquier acuerdo político. La estrategia oficial apunta a reconstruir presencia en los 135 municipios bonaerenses, impulsar candidatos propios para las intendencias y llegar a la próxima elección con capacidad de negociación desde una posición más sólida.

Puertas adentro, no obstante, muchos dirigentes admiten que será difícil que todo el radicalismo adopte una misma postura cuando llegue el momento de cerrar alianzas.

El sector Evolución mantiene viva la aspiración de consolidar una opción de centro, pese a que la experiencia de Somos Buenos Aires en las legislativas anteriores no logró romper la lógica de la polarización. Sus dirigentes sostienen que existen condiciones para construir una alternativa si el oficialismo nacional encuentra dificultades para sostener su competitividad electoral.

Al mismo tiempo, remarcan que existe una decisión política clara respecto de La Libertad Avanza: consideran que ese espacio no forma parte de las opciones posibles para un eventual acuerdo.

Esa posición incluso acerca circunstancialmente a Evolución con Construir, el espacio vinculado a Miguel Fernández que decidió mantenerse al margen del acuerdo interno durante la renovación partidaria. Ambos sectores no descartan dialogar entre sí de cara al próximo proceso electoral.

En el otro extremo del partido, los dirigentes cercanos a Maximiliano Abad observan el escenario con una lógica distinta. Consideran que el principal adversario sigue siendo el peronismo y creen que una eventual candidatura de Diego Santilli encabezando una coalición entre La Libertad Avanza y el PRO podría reconfigurar rápidamente el mapa opositor.

Según ese análisis, una vez consolidada esa candidatura buena parte de los intendentes radicales tendría incentivos para sumarse a un frente común con el objetivo de competir con mayores posibilidades frente a la estructura que encabeza Axel Kicillof.

No obstante, desde ese mismo sector insisten en que cualquier definición deberá adoptarse institucionalmente y no mediante acuerdos individuales, una referencia directa a lo ocurrido en la elección anterior, cuando distintos sectores del radicalismo sellaron pactos por separado y el sello partidario quedó ausente de la competencia por primera vez desde el retorno de la democracia.

Mientras tanto, comienzan a aparecer movimientos de quienes buscan proyectarse hacia una eventual candidatura provincial.

El diputado Pablo Juliano emerge como uno de los dirigentes que más intensificó su actividad política durante los últimos meses. Con recorridas por el interior bonaerense, mayor presencia en redes sociales y un discurso crítico hacia el Gobierno nacional, intenta instalarse como una referencia para el radicalismo opositor.

Sin embargo, algunos referentes con experiencia en armados electorales ponen en duda esa estrategia. Argumentan que una confrontación frontal con Javier Milei podría alejar a parte del electorado radical y cuestionan la viabilidad de construir una candidatura competitiva con despliegue territorial suficiente en toda la provincia.

El debate bonaerense también dialoga con la visión de los gobernadores radicales, quienes coinciden en señalar que el principal desafío electoral continúa siendo el peronismo. Aunque todavía no existe una definición formal sobre una alianza con La Libertad Avanza, en distintos sectores del partido crece la expectativa de que puedan alcanzarse acuerdos que preserven los liderazgos locales y condicionen la estrategia presidencial.

Con ese horizonte, la UCR bonaerense enfrenta el desafío de equilibrar identidad, competitividad y unidad interna en un contexto donde la polarización amenaza con reducir cada vez más el margen para las posiciones intermedias.