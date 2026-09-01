Lisandro Catalán presentó su plan para Tucumán con foco en reducir el gasto político y la presión fiscal

El candidato de La Libertad Avanza presentó el programa “Puntos de Partida para la Libertad de los Tucumanos” como eje de su propuesta electoral.

Catalán planteó una fuerte reducción del gasto político y diferenció esa iniciativa de cualquier ajuste sobre trabajadores estatales de áreas esenciales.

La reforma tributaria ocupa un lugar central, con especial cuestionamiento al peso de Ingresos Brutos sobre la actividad económica.

El dirigente propuso modificar la distribución presupuestaria para aumentar los recursos destinados a obras, infraestructura e inversión.

La transparencia y el acceso a la información pública forman parte de su planteo para reorganizar el Estado provincial.

Catalán busca convertir la elección en una disputa entre la continuidad del modelo político tucumano y una alternativa libertaria de transformación.

Lisandro Catalán, candidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza, comenzó a definir los principales lineamientos de su propuesta electoral para la provincia y planteó la necesidad de avanzar hacia una transformación profunda de la estructura estatal. Bajo el programa denominado “Puntos de Partida para la Libertad de los Tucumanos”, el dirigente libertario puso el acento en la reducción del gasto político, una reforma tributaria, mayor transparencia y una reorganización del Estado provincial.

Catalán sostiene que Tucumán atraviesa un proceso de deterioro que, según su diagnóstico, se profundizó durante las últimas décadas de predominio del peronismo. En ese sentido, apuntó contra el modelo de administración provincial y aseguró que su intención es trasladar a Tucumán parte de la agenda de reformas que La Libertad Avanza impulsa a nivel nacional.

Uno de los aspectos centrales de su planteo es el gasto de la Legislatura. El candidato cuestionó el peso que tiene la estructura política dentro del presupuesto provincial y afirmó que el Poder Legislativo tucumano se encuentra entre los más costosos del país. Según sus números, mientras el promedio del gasto legislativo provincial ronda el 1,1% de los presupuestos, en Tucumán alcanzaría aproximadamente el 4%.

La propuesta de Catalán busca diferenciar el recorte del gasto político de cualquier ajuste sobre los trabajadores estatales vinculados a servicios esenciales. En particular, mencionó a médicos, docentes y policías como sectores que deberían contar con mejores condiciones laborales. Su planteo apunta, en cambio, a reducir estructuras y cargos vinculados con el funcionamiento político del Estado.

La presión tributaria constituye otro de los ejes de su programa. Catalán cuestionó especialmente el impacto de Ingresos Brutos sobre las actividades productivas y sostuvo que la elevada carga impositiva constituye un obstáculo para la llegada de inversiones. Desde su perspectiva, una reducción de impuestos debería formar parte de una estrategia destinada a estimular la producción, el turismo y la generación de divisas.

En ese marco, tomó como referencia las experiencias de Salta y Jujuy, provincias que, según su análisis, lograron desarrollar actividades vinculadas con el turismo, la producción y los servicios. Para Tucumán, propuso avanzar hacia un modelo capaz de atraer inversiones y ampliar la oferta turística más allá del mercado interno.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la distribución del presupuesto. Catalán afirmó que una proporción muy elevada de los recursos provinciales se destina al pago de salarios, mientras que una parte reducida queda disponible para obras e inversiones. Para el candidato, esa composición limita las posibilidades de crecimiento y dificulta la construcción de infraestructura.

La transparencia estatal también ocupa un lugar destacado en su plataforma. Catalán reclamó una legislación que garantice el acceso a la información pública y cuestionó la falta de datos precisos sobre la cantidad de empleados que integran determinadas estructuras del Estado, especialmente dentro de la Legislatura.

En el plano político, el candidato libertario ubicó su proyecto en abierta confrontación con el oficialismo provincial y descartó acuerdos con Osvaldo Jaldo y Juan Manzur, a quienes responsabilizó por el proceso que describe. También cuestionó a sectores opositores por no haber planteado con suficiente firmeza los problemas vinculados con el gasto político y la presión tributaria.

Catalán considera que ese escenario puede abrir una oportunidad para La Libertad Avanza en Tucumán. Su apuesta electoral consiste en presentar los comicios como una disputa entre la continuidad de un modelo político y una alternativa orientada a reducir el tamaño del Estado, modificar la estructura tributaria y priorizar la inversión.

El dirigente sostuvo que existe un creciente cansancio social con la dirigencia tradicional y comparó ese fenómeno con el proceso que permitió el triunfo presidencial de Javier Milei. Con esa mirada, busca instalar su candidatura como expresión de un cambio de ciclo en la provincia.

El desafío para Catalán será convertir ese diagnóstico en una propuesta electoral capaz de construir respaldo más allá del núcleo libertario. Su estrategia ya quedó planteada: colocar el gasto político, los impuestos, la transparencia y la reorganización estatal en el centro del debate por el futuro de Tucumán.