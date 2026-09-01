Reidel cruzó a Lousteau por sus críticas al superávit de Milei

Reidel respondió con dureza a las críticas de Lousteau sobre el superávit fiscal.

El ex funcionario defendió la necesidad de evitar políticas basadas en fuertes déficits fiscales.

Lousteau cuestionó que el equilibrio de las cuentas públicas refleje una mejora para las familias.

El ex titular de Nucleoeléctrica quedó involucrado en una investigación por presuntos gastos irregulares.

Reidel sostuvo que las acusaciones en su contra podían formar parte de una operación política contra el Gobierno.

Lousteau planteó que la oposición debe construir una alternativa para evitar la reelección de Milei en 2027.

El debate sobre la sustentabilidad del superávit fiscal del Gobierno de Javier Milei volvió a generar un fuerte cruce político y económico. El diputado nacional Martín Lousteau cuestionó el resultado que exhibe la administración libertaria y sostuvo que el equilibrio de las cuentas públicas no necesariamente representa una mejora para la economía de los hogares. La respuesta llegó de parte de Demian Reidel, ex funcionario del Gobierno, quien rechazó de manera contundente el planteo y lo vinculó con experiencias económicas anteriores que, según su interpretación, terminaron en crisis.

Lousteau había planteado que el Gobierno consigue mostrar un resultado fiscal favorable trasladando parte del peso del ajuste hacia las familias. Desde su perspectiva, la reducción del gasto público no implica que desaparezca el déficit de la economía, sino que puede transformarse en mayores dificultades para los hogares que deben afrontar endeudamiento y gastos crecientes.

El legislador cuestionó de esta manera uno de los principales pilares del programa económico de Milei: la decisión de sostener el superávit fiscal como condición central para estabilizar las cuentas públicas y avanzar hacia una economía con menor necesidad de financiamiento.

Reidel salió al cruce a través de las redes sociales y calificó como “surrealista” la propuesta que atribuyó al diputado. En tono irónico, sostuvo que la recomendación consistiría en llevar el déficit a niveles extremadamente elevados con la expectativa de que la población se vuelva más rica en un período breve. Para reforzar su argumento, recordó experiencias anteriores en las que políticas de fuerte desequilibrio fiscal terminaron, según afirmó, provocando consecuencias económicas negativas.

El intercambio refleja dos concepciones contrapuestas sobre el rol del Estado y el equilibrio de las cuentas públicas. Mientras el oficialismo sostiene que el superávit constituye una condición indispensable para evitar nuevas crisis de deuda, reducir la emisión monetaria y recuperar la confianza, Lousteau advierte que el resultado fiscal debe ser evaluado junto con su impacto sobre el consumo, el crédito, los ingresos y el nivel de endeudamiento de las familias.

En sus críticas, el diputado señaló que el esquema económico vigente puede generar un circuito en el cual las obligaciones de los hogares se convierten en un gasto permanente. Desde esa perspectiva, cuestiona que una mejora de las cuentas estatales pueda ser presentada como un éxito si simultáneamente aumenta la presión financiera sobre los ciudadanos.

La respuesta de Reidel también reavivó la discusión alrededor de su salida del Gobierno. El exfuncionario dejó su posición al frente de Nucleoeléctrica Argentina en medio de cuestionamientos relacionados con el uso de tarjetas corporativas y posteriormente quedó involucrado en una investigación judicial.

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, que apuntó contra Reidel y otros integrantes del directorio por presuntas irregularidades relacionadas con gastos y utilización de fondos de la empresa estatal. La investigación incorporó cuestionamientos sobre determinados consumos considerados ajenos a las funciones oficiales.

Reidel, por su parte, vinculó las acusaciones con una posible maniobra política contra el Gobierno y rechazó que los cuestionamientos pudieran interpretarse como una confirmación de irregularidades. El episodio terminó agregando una dimensión judicial y política a su salida de la administración nacional.

En paralelo, Lousteau amplió sus cuestionamientos hacia el futuro político del oficialismo. El dirigente sostuvo que espera que Milei no consiga la reelección en 2027 y planteó la necesidad de que la oposición construya una alternativa política capaz de superar la confrontación entre el presente y el pasado.

El cruce entre ambos dirigentes expone así una discusión que excede la medición mensual del resultado fiscal. El debate se concentra en si el superávit debe considerarse un objetivo suficiente por sí mismo o si debe ser acompañado por una mejora concreta en las condiciones económicas de las familias. Para el Gobierno, el equilibrio fiscal constituye una herramienta fundamental para estabilizar la economía; para sus críticos, el resultado debe analizarse junto con los costos sociales y económicos que genera el ajuste.