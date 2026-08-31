Pullaro aseguró que Santa Fe dejó atrás la violencia y busca convertirse en la provincia más segura del país

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó este lunes que la provincia logró superar la etapa de violencia que durante los últimos años tuvo como epicentro a distintos sectores del territorio y sostuvo que el objetivo de su gestión es avanzar hasta convertir a Santa Fe en la provincia más segura de la Argentina.

El mandatario realizó estas declaraciones durante el acto central por el 162° aniversario de la creación de la Policía de Santa Fe, desarrollado en la Plaza San Martín de Venado Tuerto.

La ceremonia fue encabezada por Pullaro junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y estuvo centrada en el aniversario de la normativa que dio origen a la estructura policial provincial.

162 años de la Policía santafesina

La fecha conmemora la entrada en vigencia, el 31 de agosto de 1864, del denominado Reglamento de Policía Urbana y Rural.

Aquella normativa estableció el cargo de jefe de Policía en la ciudad capital y determinó las atribuciones y el ámbito de actuación de la fuerza, sentando las bases de la organización policial de Santa Fe.

Durante el acto en Venado Tuerto, el gobernador destacó el rol de los agentes y puso el foco en el proceso de transformación que atraviesa la política de seguridad provincial.

Pullaro sostuvo que Santa Fe consiguió modificar un escenario que durante años estuvo marcado por elevados niveles de violencia y enfrentamientos vinculados principalmente con el delito organizado.

El mandatario planteó que el desafío ahora consiste en consolidar los resultados obtenidos y profundizar las políticas de seguridad para que la provincia pueda ubicarse entre las jurisdicciones con mejores indicadores del país.

El desafío de consolidar la recuperación

El gobernador remarcó que la mejora de las condiciones de seguridad debe sostenerse con presencia policial, herramientas de prevención y una estrategia coordinada entre las distintas áreas del Estado.

En ese sentido, destacó el trabajo realizado junto al Ministerio de Justicia y Seguridad y sostuvo que el objetivo no es solamente reducir los índices delictivos, sino generar condiciones que permitan recuperar la tranquilidad en las ciudades y localidades santafesinas.

El acto realizado en Venado Tuerto sirvió además para reivindicar el papel de la Policía provincial y marcar la intención del Gobierno de continuar fortaleciendo la fuerza en el marco de una política de seguridad que, según Pullaro, busca dejar definitivamente atrás los años más críticos de violencia en Santa Fe.