El dólar supera los $1.500 y el mercado anticipa un septiembre clave para las tasas y la inflación

El dólar oficial superó los $1.500 y abrió nuevos interrogantes para septiembre.

Algunos analistas proyectan una cotización de entre $1.550 y $1.570 durante el próximo mes.

La menor presión por el giro de utilidades podría reducir la demanda de divisas.

El mercado espera una inflación de entre 1,7% y 1,9% para agosto.

Las proyecciones ubican la inflación de septiembre en una zona de entre 1,5% y 1,7%.

La evolución del dólar, las reservas y las tasas será determinante para sostener la desaceleración inflacionaria.

La consolidación del dólar oficial por encima de los $1.500 durante la última semana modificó las expectativas de los analistas financieros de cara a septiembre. La evolución de la cotización, el comportamiento de las tasas de interés y la posibilidad de una nueva desaceleración de la inflación aparecen como los principales factores que concentrarán la atención del mercado durante el próximo mes.

El avance de la divisa llevó la cotización a niveles superiores a los previstos en las últimas proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que ubicaban el dólar en torno a los $1.520. Para algunos especialistas, la presión cambiaria podría continuar durante septiembre y llevar el precio hacia una zona de entre $1.550 y $1.570.

Federico Glustein consideró que el escenario seguirá marcado por cierta tensión cambiaria y advirtió que una eventual aceleración del dólar tendrá impacto directo sobre las tasas de interés. El punto central será determinar si los rendimientos ofrecidos por los instrumentos financieros resultan suficientes para compensar las expectativas de inflación y devaluación.

Actualmente, algunos activos presentan rendimientos reales negativos, una situación que podría generar mayores incentivos para buscar cobertura frente al movimiento del tipo de cambio. En ese contexto, las decisiones del Banco Central adquirirán especial relevancia para evitar que una mayor demanda de divisas termine profundizando las presiones sobre el mercado cambiario.

Una visión más moderada planteó Joaquín Alvaredo, quien observó señales de estabilidad y consideró que las autoridades buscarían evitar movimientos bruscos del tipo de cambio. Según su interpretación, el objetivo sería administrar la cotización para impedir tanto una apreciación excesiva del peso como una aceleración desordenada del dólar.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también aparece como un elemento importante en la estrategia cambiaria. De acuerdo con ese análisis, existe un incentivo para evitar que el peso se fortalezca demasiado en términos reales, lo que permitiría preservar cierta competitividad externa.

En paralelo, las perspectivas sobre la oferta de dólares presentan algunos elementos favorables. Delphos Investment destacó que quedaron atrás los meses del año que suelen caracterizarse por una menor liquidación de divisas y que comienza una etapa en la que podría aumentar la oferta proveniente del sector exportador.

Otro factor que podría contribuir a reducir la presión sobre el mercado cambiario es la disminución de los giros de utilidades al exterior. Después de alcanzar aproximadamente USD 1.015 millones en junio, las transferencias empresariales se redujeron a cerca de USD 500 millones en julio. Si esa tendencia continúa, la demanda adicional de dólares asociada a este concepto podría perder relevancia durante los próximos meses.

También existe margen para que el Tesoro intervenga mediante operaciones en el mercado de futuros si aparecen episodios de mayor tensión. La posición vendedora acumulada se mantiene, según las estimaciones citadas, en niveles relativamente bajos respecto de lo observado durante buena parte del año, lo que preservaría capacidad de respuesta ante movimientos abruptos.

La evolución de las tasas estará estrechamente vinculada con la trayectoria de los precios. Glustein proyecta que durante septiembre los rendimientos podrían alcanzar niveles reales positivos o, al menos, compensar una inflación que se espera inferior a la de julio. Para agosto, estima un aumento del índice de precios de entre 1,7% y 1,9%, mientras que para septiembre prevé una desaceleración hacia una zona de 1,5% a 1,7%.

Alvaredo comparte un escenario similar. Considera que la inflación de agosto se ubicaría entre 1,7% y 1,9% y que septiembre podría mostrar una variación de entre 1,5% y 1,7%. En su análisis, una eventual estabilidad de las reservas y una administración prudente de la liquidez serían condiciones necesarias para que las tasas vuelvan a niveles similares a los registrados durante junio y julio.

El comportamiento de algunos precios específicos también podría favorecer la desaceleración. La moderación registrada en el valor de la carne durante los últimos meses y una eventual disminución de la presión internacional sobre los combustibles contribuirían a reducir la inflación.

A esto se sumaría un menor impacto estacional de la demanda energética, tanto de electricidad como de gas. En conjunto, estos factores alimentan la expectativa de que la inflación pueda estabilizarse en torno al 1,7% mensual durante los próximos meses, aunque el comportamiento del dólar será determinante para comprobar si esa tendencia puede sostenerse.