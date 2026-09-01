La inesperada y drástica decisión que habría tomado Leonardo Viotti

En política, muchas veces los silencios hablan más que los discursos. Y en Rafaela, desde hace varios días, comenzó a tomar fuerza una versión que, de confirmarse, modificaría por completo el escenario electoral de Unidos para las elecciones de 2027.

Según distintas fuentes del ámbito político consultadas por R24N, Leonardo Viotti habría tomado la decisión de no competir por un nuevo mandato como intendente, convencido de que el panorama electoral no le resulta favorable y de que una derrota podría afectar seriamente su futuro político.

Las encuestas que circulan entre los principales dirigentes provinciales no serían alentadoras para el actual mandatario. Siempre de acuerdo con estas versiones, los sondeos mostrarían a Viotti en desventaja frente al concejal Lisandro Mársico en una eventual interna de Unidos, un escenario que el intendente preferiría evitar.

Quienes conocen de cerca al jefe comunal aseguran que la estrategia pasa por preservar su capital político. Con apenas unos años de gestión y una extensa carrera por delante, la idea sería evitar una derrota que pueda condicionar sus posibilidades futuras.

Pero la información no termina allí.

Fuentes políticas sostienen que esta decisión ya habría llegado a conocimiento del gobernador Maximiliano Pullaro. Incluso, aseguran que personas cercanas al mandatario provincial le hicieron saber la situación con la expectativa de que interviniera para convencer a Viotti de mantenerse en carrera.

Sin embargo, la respuesta del gobernador habría sorprendido a más de uno. Siempre según estas versiones, Pullaro habría transmitido a dirigentes con diálogo con el intendente que, si efectivamente decidía no presentarse, consideraba que era una determinación razonable. El motivo sería sencillo: los números que maneja la Casa Gris tampoco serían favorables para Viotti, mientras que el crecimiento político de Lisandro Mársico aparecería con una tendencia positiva.

En ese contexto comienza a tomar fuerza otra hipótesis: el futuro político de Viotti ya no estaría puesto en la Municipalidad de Rafaela sino en la Legislatura provincial.

Diversas fuentes coinciden en que el intendente tendría como objetivo convertirse en diputado provincial en 2027 y que su equipo ya habría iniciado gestiones para conseguir un lugar competitivo dentro de la lista oficialista, uno que le garantice el ingreso a la Cámara de Diputados.

Por ahora no existen confirmaciones oficiales. Ni Viotti, ni Pullaro, ni Mársico se pronunciaron públicamente sobre estas versiones. Sin embargo, el solo hecho de que este escenario haya comenzado a instalarse dentro del oficialismo provincial refleja que el tablero político de Rafaela podría estar entrando en una etapa de redefiniciones.

La gran incógnita ya no pasa únicamente por quién será el candidato de Unidos en 2027. La verdadera pregunta es si Leonardo Viotti ya tomó una decisión que, aunque todavía no haya sido anunciada, podría cambiar el futuro político de Rafaela.