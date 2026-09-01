La nueva Estación Transformadora Norte se prepara para entrar en funcionamiento

La nueva Estación Transformadora Norte se encuentra en la etapa final de su ejecución y en los próximos días comenzarán las pruebas finales previas a su puesta en funcionamiento.



La obra, impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, permitirá que Rafaela cuente con mayor capacidad energética y mayor confiabilidad en el servicio, fortaleciendo una infraestructura estratégica para acompañar el crecimiento de la ciudad.



En este marco, ya se completó el montaje de los transformadores de potencia, finalizaron las obras correspondientes a las líneas de alta y media tensión y se ejecutaron los cruces de la Ruta Nacional 34 con la línea de alta tensión.



La incorporación de esta infraestructura permitirá acompañar el crecimiento del Área de Actividades Económicas de Rafaela, de las empresas ubicadas en el corredor productivo y de las nuevas inversiones que eligen la ciudad para radicarse. De esta manera, se generan mejores condiciones para ampliar la capacidad productiva y proyectar el crecimiento de Rafaela en el largo plazo.



El intendente Leonardo Viotti destacó el carácter estratégico de la obra y su impacto para el desarrollo integral de la ciudad.



"Esta obra es una herramienta fundamental para seguir construyendo la Rafaela que queremos. Una ciudad que crece necesita infraestructura que acompañe ese crecimiento y que nos permita anticiparnos a las necesidades que vamos a tener en los próximos años", expresó.



En ese sentido, sostuvo que contar con mayor disponibilidad energética forma parte de una planificación integral de la ciudad. "No se trata solamente de tener más energía. Se trata de generar las condiciones para que Rafaela pueda seguir creciendo, incorporar nuevas inversiones, generar empleo y mejorar las oportunidades para quienes viven y trabajan en nuestra ciudad. Cuando planificamos infraestructura, estamos planificando también el futuro de Rafaela", afirmó.



Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, destacó el impacto que la nueva infraestructura tendrá específicamente sobre el entramado industrial y empresarial de Rafaela.



"Para nuestras industrias, contar con mayor disponibilidad y confiabilidad energética es fundamental. Es una condición necesaria para acompañar los procesos de expansión, incorporar nuevas inversiones y sostener el crecimiento de las empresas que ya están radicadas en Rafaela", señaló.



Imoberdorf remarcó que la disponibilidad energética constituye un factor clave a la hora de definir nuevas inversiones y ampliar la capacidad productiva. "Una empresa que quiere crecer necesita saber que cuenta con la energía necesaria para hacerlo. Esta obra mejora las condiciones para que nuestras industrias puedan proyectar nuevas inversiones, incorporar tecnología, ampliar su producción y generar más puestos de trabajo", explicó.



La funcionaria también destacó la importancia de contar con infraestructura que permita fortalecer la competitividad del sector productivo local. "Rafaela tiene un entramado industrial muy importante y empresas con capacidad para seguir creciendo. Tener una infraestructura energética acorde a esas necesidades nos permite acompañarlas y, al mismo tiempo, ofrecer mejores condiciones a quienes están evaluando invertir y radicarse en la ciudad", sostuvo.



La puesta en funcionamiento de la Estación Transformadora Norte representará así un nuevo avance en materia de infraestructura estratégica para Rafaela, fortaleciendo las condiciones necesarias para el desarrollo de la ciudad y para la expansión de su actividad industrial y productiva.