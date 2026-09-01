Buscan intensamente a Luciana Schmit: solicitan información sobre su paradero

Se solicita colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Luciana Schmit, quien se encuentra ausente.

Según la información difundida, Luciana tiene contextura mediana a robusta, mide aproximadamente 1,60 metros y tiene el cabello teñido de rubio. Como rasgo particular, posee un lunar sobre el lado izquierdo del labio superior.

Al momento de ausentarse, vestía jeans claros, remera negra y zapatillas negras con plataforma blanca.

Ante cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero, se solicita comunicarse con la Comisaría N.º 2, llamar al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.