Messi se despide de la Selección Argentina: la AFA prepara un homenaje en el Monumental

La decisión de Lionel Messi de retirarse definitivamente de la Selección Argentina generó un fuerte impacto en el fútbol nacional. A los 39 años y después de disputar el Mundial 2026, el capitán decidió ponerle punto final a su historia con la camiseta celeste y blanca.

La noticia ya era analizada puertas adentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), especialmente por la edad del futbolista y el contexto personal que atravesó en los últimos meses. Sin embargo, la confirmación del propio Messi provocó una enorme repercusión.

En su carta de despedida, el rosarino explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión y dejó una frase que sintetizó su determinación: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

La AFA prepara un posible homenaje para Messi

El retiro de Messi también modificó los planes de la dirigencia de cara a la próxima ventana internacional. La AFA ya trabaja en la organización de los próximos compromisos de la Selección, pero ahora aparece una cuestión especial: cómo despedir al máximo referente de la historia reciente del equipo.

En ese contexto, la dirigencia analiza la posibilidad de realizar un homenaje para Messi en el estadio Monumental. La intención es que el capitán pueda recibir el reconocimiento de los hinchas argentinos en un escenario acorde con todo lo que consiguió con la camiseta nacional.

El homenaje, de concretarse, dependerá de los tiempos y de la decisión del propio Messi. Por ahora, la prioridad de la AFA es avanzar en la planificación de la próxima doble fecha FIFA, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026.

La despedida del capitán marcará el comienzo de una nueva etapa para la Selección Argentina. Después de más de dos décadas como protagonista, Messi dejará un legado difícil de igualar, con títulos, récords y algunos de los momentos más importantes de la historia del fútbol argentino.