El 1 de septiembre de 1891 el policía argentino Juan Vucetich elabora las primeras fichas de identificación basadas en las huellas dactilares de los reos. Vucetich nace en Croacia, pero a los 23 años emigra a la Argentina, donde luego de nacionalizarse ingresa al cuerpo de policías de Buenos Aires. Puesto a cargo del Departamento de Identificación Antropométricas, convence a sus superiores para que le permitan organizar un nuevo sistema de individualización de delincuentes en base a las características únicas de la huella dactilar que posee cada persona. Por su sencillez y fiabilidad, el sistema es rápidamente adoptado por las policías del mundo y aun constituye el método de determinación de la identidad mas utilizado en el planeta.