Se realiza la primera transmisión comercial de radioEFEMERIDES Ricardo Zimerman
Desde su invención, la radio había sido utilizada con fines científicos y militares. Un grupo de jóvenes emprendedores argentinos reunidos en la Sociedad Argentina de Radio monta una antena del edificio del Teatro Coliseo en el centro de Buenos Aires. El 27 de agosto de 1920 a las 21:00, transmiten la opera "Percival" de Richard Wagner ejecutada en el Teatro Colón. En los años siguientes, la radio pasará de denominarse LOR Radio Rivadavia. Con aquella transmisión nace la radiofonía comercial, un medio que sería el núcleo de la cultura mundial hasta la aparición de la televisión.
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