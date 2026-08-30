En Costa Rica, las exportaciones de tabaco promovieron el crecimiento de una sociedad más próspera y los costarricenses participaron activamente en la vida intelectual y política de Centroamérica a principios del siglo XIX. En 1821 la Capitanía General de Guatemala se declaró independiente y un año después la provincia de Costa Rica quedó integrada en el Imperio Mexicano del militar mexicano Agustín de Iturbide. En 1823 se unió a la federación de las Provincias Unidas del Centro de América, alianza que perduró hasta 1838, cuando el entonces Jefe de Estado de Costa Rica, Braulio Carrillo tomó el poder. No obstante, Costa Rica evitó involucrarse en los numerosos enfrentamientos internos que asolaron esta federación. El abandono supuso de hecho la independencia, aunque esta no se hizo oficial hasta el 30 de agosto de 1848, proclamándose la República de Costa Rica como Estado soberano. Su primer presidente fue José María Castro.