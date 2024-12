Viotti debe pedirle la renuncia a Juan Pablo Aversa

Transparencia, transparencia y transparencia es lo que gran parte de los ciudadanos que votaron a Viotti pedían hace apenas un año. Esa transparencia al parecer es lo que falta y la situación es más seria de lo que el mismo intendente cree.

En momento s en los que Viotti pidió autorización para poder comprar luminarias para la ciudad de manera directa, sin licitación pública y con una rapidez inusitada, un funcionario de su gabinete, Juan Pablo Aversa, abría un expediente en la municipalidad misma para abrir un negocio de iluminación. Suena al menos dudoso y es lógico que los concejales peronistas le salten a la yugular al departamento ejecutivo, es decir a Leonardo Viotti, con un pedido de informes que Viotti se apuró en responder, aunque las respuestas no dejan conformes a nadie.

La transparencia que declama el Intendente y que tanto critica de su antecesor, Luis Castellano, exige sin más trámite la renuncia del funcionario.

En política no solo hay que ser, también hay que parecer, y la respuesta del Ejecutivo, en el sentido que Aversa no llegó a facturar nunca con dicha empresa, y que la cuit la dio de baja, no despeja ninguna duda, todo lo contrario, corrobora aún más la necesidad de transparentar la función del Ejecutivo.

Desde esta pagina criticamos y con mucha dureza la modalidad de compra directa, estuvimos en contra que se le de a Viotti ese cheque en blanco y nos pareció muy poco transparente, esta situación no solo que nos da la razón, también exige que Viotti tome la decisión y le solicite la renuncia al funcionario.

Nos preguntamos que habría pasado si todo esto no hubiese saltado. Viotti debe dar una pronta repuesta, las que dio no sirven, son insuficientes. Aversa abrió una empresa de luminarias justo en el momento en donde la Municipalidad estaba por comprar justamente luminarias por una suma millonaria, es muy raro, es dudoso y genera una sensación de muy poca transparencia.